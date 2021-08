Gestreste Bambi logeert in Tilburgs park: 'Hoe krijg je hem weg?'

Jan Prick wijst naar de plek waar de ree slaapt (foto: René van Hoof). vergroot

De bewoners van de appartementen aan de Frater Mattheushof in Tilburg hebben er sinds een paar dagen een wel heel bijzondere attractie bij gekregen. Een jonge ree verblijft in het park achter het binnenhofje. De vraag is alleen, hoe krijgen ze het dier daar veilig weg?

Vanaf zijn balkon wijst Jan Prick naar de struiken in het park waar hij op uitkijkt: "Kijk daar ligt-ie te slapen. Als we er nu naar toe zouden lopen, rent die gelijk weg, want het dier is enorm gestrest. Hij heeft in de bosjes twee bedjes gemaakt, helemaal plat, dat is prachtig om te zien. Vanmorgen heb ik nog een emmer met water neergezet, want het dier moet toch wat te drinken hebben."

"Ik krijg toch wel een beetje medelijden."

"Het is natuurlijk niet leuk om continue naar een gestreste Bambi te kijken die in paniek van de ene naar de andere kant van het park vliegt. Dan krijg ik toch wel een beetje medelijden met zo'n beestje", zegt Jan. Net als veel andere bewoners wil hij maar één ding en dat is dat de jonge ree weer veilig de natuur in komt.

Hoe de jonge ree in Tilburg verzeild is geraakt, is een raadsel. De bossen zijn zeker drie kilometer verderop. Voor alle zekerheid heeft Jan de poort die toegang biedt aan het park tijdelijk gesloten: "Normaal is het hier een hondenuitlaatgebied, maar honden en herten, dat gaat niet goed. Ik wil het beestje wat rust gunnen".

De poort die toegang geeft richting Bredaseweg liet Jan juist open, in de hoop dat het dier die richting uit zou rennen, maar de ree is er nog steeds. "Hij wil het liefst richting Korvelseweg lopen, maar dat is natuurlijk levensgevaarlijk, zo'n drukke weg."

"Zelfs de politie is niet geweest."

"Het is gewoon belachelijk hoe de instanties en overheden helemaal niet thuis geven en niets doen", zegt Jan. "Zelfs de politie is niet geweest. Alleen de dierenambulance is komen kijken. Maar medewerkers ervan durfden het beestje niet te vangen, omdat ze bang waren dat die dan aan de stress zou overlijden."

De hoop is nu gevestigd op een dierenarts. Die zou de ree met een pijltje kunnen verdoven, waarna het dier veilig weg kan. Jan moet het eerst nog zien gebeuren. Hij blijft erbij dat het belachelijk is dat er nog geen actie is ondernomen om de ree naar een veilige plek te brengen.

