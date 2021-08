Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Gewonde bij steekpartij in Oss, politie houdt verdachte aan

Bij een steekpartij in Oss is dinsdagavond op het Burchtplein een man gewond geraakt. Het voorval gebeurde voor een filiaal van supermarkt Albert Heijn en werd rond kwart over tien gemeld. Agenten hielden in de omgeving een verdachte aan.

Volgens een omstander gaat het om een uit de hand gelopen ruzie waarbij is gestoken. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met de man gaat, is niet bekend.

De politie onderzoekt de aanleiding van de steekpartij.

