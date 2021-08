PSV tevreden na geslaagde avond: ‘Of dit genoeg is? Dat gaan we zien’

Mario Götze viet zijn goal samen met Noni Madueke (foto: ANP). vergroot

PSV-trainer Roger Schmidt en middenvelder Mario Götze spreken van een geslaagde avond. PSV wist FC Midtjylland met 3-0 te verslaan, waardoor de return van volgende week slechtst een formaliteit lijkt. Schmidt en Götze houden wat meer een slag om de arm.

“We hebben over 90 minuten een goede wedstrijd gespeeld”, vertelde Schmidt na afloop. “We hebben goede oplossingen gevonden, drie geweldige goals gemaakt en ook in de tweede helft het niveau vastgehouden. Al hadden we nog wel meer moeten scoren.”

Schmidt zag PSV in de tweede helft nog een aantal kansen creëren, maar het lukte de Eindhovenaren niet om de vierde treffer te maken. “Dat is nog zeker een verbeterpunt. De eerste helft waren we zeer efficiënt, maar de tweede helft niet. Ik ben wel blij dat we de gehele wedstrijd gefocust en gedisciplineerd zijn blijven spelen. Ik zie veel goede dingen, dus dat stemt me tevreden.”

PSV kan met een gerust hart gaan afreizen naar Denemarken voor de return. Met deze wedstrijd in het achterhoofd –en de niet al te beste prestatie van Midtjylland vanavond- lijkt 3-0 meer dan voldoende voor de Eindhovenaren om zich te plaatsen voor de play-offs van de Champions League.

Eerste stap

De vraag of deze 3-0 genoeg is om door te gaan, werd ook gesteld aan Götze. “Dat zullen we gaan zien”, zegt de 29-jarige Duitser. “Het resultaat is heel goed. Maar dit is een eerste stap. We zitten nu in een goede positie, maar we zitten pas op de helft van dit tweeluik. Volgende week is het toch weer een andere wedstrijd, dus we zullen het zien.”

Bij PSV viel met name Noni Madueke (weer) op. De jonge Engelsman opende met een fantastische goal de score in het Philips Stadion. Waar Madueke vorig seizoen naar eigen mening te weinig speeltijd kreeg, is hij nu een van de beslissende spelers. Vooral de ontwikkeling als teamspeler stemt Schmidt tevreden.

“Vorig jaar scoorde hij ook, maar het grote verschil met nu is dat hij een complete speler is geworden. Hij is tactisch echt verbeterd. Hij werkt hard voor het team, helpt de backs en wint ballen voor het team. En wat mij blij maakt: hij houdt ervan om zo te spelen. Ik zie veel goede momenten bij hem.”

'Fans echt een voordeel'

Wat naast de prestaties van Madueke opvalt is de energiek en de blijdschap in het hele team. Volgens Götze zijn daar verschillende redenen voor, maar hij wil er graag één uitlichten. “De fans geven ons echt energie. We hebben ze natuurlijk bijna 1,5 jaar moeten missen. Het geeft ons hier thuis echt een voordeel. We genieten er als team ook van en dat zie je ook terug op het veld. We willen de fans blij maken.”

De blijdschap en energie zijn ook op Schmidt overgekomen. "We laten tot nu toe elke keer echt zien dat we naar de Champions League willen", zegt de Duitse oefenmeester. "Dat vind ik mooi om te zien. Al zijn we er natuurlijk nog lang niet, dit is weer een eerste stap."

