Coronanieuws: ID&T stopt kort geding over festivals

Het Rijk stelt geld beschikbaar voor de verbetering van de ventilatie, maar betaalt 30 procent van de rekening. Schoolbesturen en de gemeente moeten de resterende 70 procent betalen. "Voor veel scholen en gemeentes is dat een probleem", aldus een woordvoerder van de PO-Raad. Bovendien is het geld van de overheid alleen bestemd voor aanpak van de ventilatie. "Ventileren is belangrijk, maar het is slecht één probleem. Het gaat om het hele binnenklimaat. Het is bijvoorbeeld ook het licht en de temperatuur. In de zomer wordt het enorm warm, vooral in gebouwen met een plat dak, en in de winter heel koud. Dat los je niet op met ventilatie. Het is alsof je nieuwe ruitenwissers op je oude auto zet terwijl de motor niet in orde is."