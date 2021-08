Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Leegstaande growshop door brand verwoest in Drunen

In een leegstaande growshop aan de Industrieweg in Drunen is dinsdagnacht brand uitgebroken. De brandweer was snel bij de brand en had het vuur snel onder controle. Het gebouw werd wel zwaar beschadigd.

Volgens een omstander is er media april een inval geweest in de growshop en zijn er door de politie en gemeente verschillende spullen in beslag genomen.

Op hetzelfde industrieterrein zijn wel vaker branden. Zo ging er aan de Kasteeldreef in december een loods in vlammen op. Eind juli vatte aan het Groenewoud een caravan en een keet vlam.

Foto: Iwan van Dun/SQ Vision. vergroot

