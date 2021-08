Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Gestreste ree in Tilburg terug naar de bossen, dankzij Koen en Daisy

In het parkje bij het Frater Mattheushof in het centrum van Tilburg bivakkeert sinds een paar dagen een ree . Wat moeten we ermee, vroeg de buurt zich af? Als mensen op het reetje afgaan dan kiest hij het hazenpad, maar komt ook weer terug. Een gevalletje 'handen in het haar'. Verschillende experts bogen zich al over lot van het dier. Zonder succes.

Totdat Koen en Daisy, presentatoren van ochtendprogamma Wakker!, in actie kwamen omdat ze zich het lot van de ree erg aantrokken. Het duo deed, uitgeslapen als altijd, een oproep op de radio. Kort daarna meldde Rens van de Regionale Dierenambulance zich bij het programma.

"Het is een raadsel hoe het dier hier terecht is gekomen."

Hij legt uit dat lokale dierenambulance wel in het park is geweest, maar dat bij het vangen van de ree andere zaken komen kijken. "Wij hebben ook meer bevoegdheden. Zo kunnen we bijvoorbeeld bij het vangen de ree eerst verdoven en het daarna, als het gezond is, terugbrengen naar de bossen."

Het parkje bij het Frater Mattheusof ligt in centrum van Tilburg. "Daar hoort zo'n beest niet thuis. Het is een raadsel hoe het dier hier is terechtgekomen", vertelt Rens.

Ook de gemeente Tilburg is inmiddels op de hoogte, weet hij. "Er wordt al actie ondernomen. Het gaat uiteindelijk toch om de ree. Het dier moet zo snel mogelijk het park uit en terug naar de bossen. En daar gaan we voor zorgen."

