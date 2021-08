Reebok die in parkje rondhing is gevangen en losgelaten in de natuur

Wachten op privacy instellingen... Beeld van het ree. Volgende Vorige vergroot 1/2 Omwonenden van het parkje in Tilburg maken zich zorgen over de ree die er bivakkeert

Een jonge reebok die al enkele dagen in het parkje bij het Frater Mattheushof in het centrum van Tilburg bivakkeerde, is woensdagmiddag alsnog gevangen en losgelaten in de natuur aan de rand van de stad. Het dier werd neergeschoten met een verdovingsgeweer en met de dierenambulance naar een passender omgeving gebracht.

Wat moeten we ermee, vroeg de buurt zich af? Als mensen op het reetje afgaan dan kiest hij het hazenpad, maar komt ook weer terug. Een gevalletje 'handen in het haar'. Verschillende experts bogen zich al over lot van het dier. Zonder succes.

Totdat Koen en Daisy, presentatoren van ochtendprogamma WAKKER!, in actie kwamen omdat ze zich het lot van de ree erg aantrokken. Het duo deed, uitgeslapen als altijd, een oproep op de radio. Kort daarna meldde Rens van Lieshout van de Regionale Dierenambulance zich bij het programma.

"Het is een raadsel hoe het dier hier terecht is gekomen."

Het parkje bij het Frater Mattheushof ligt in centrum van Tilburg. "Daar hoort zo'n beest niet thuis. Het komt wel vaker voor dat zo'n dier vanuit de vele natuur rond Tilburg in de stad verzeild raakt", vertelt Rens van de dierenambulance. Aanvankelijk wilde het niet lukken om het diertje te vangen.

Uiteindelijk werd besloten om een verdover in te zetten. Die schoot uiteindelijk raak, waardoor het beestje versuft raakte en zich wel liet vangen. Gelukkig maar, wat op deze manier gaat het waarschijnlijk een mooiere toekomst in de vrije natuur tegemoet.

