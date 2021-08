'Positieve en negatieve verrassingen, dat maakt het zo mooi'

Björn Koreman. vergroot

Een sportdag met wisselend succes voor de Nederlandse atleten in Tokio. Zo pakte springruiter Maikel van der Vleuten verrassend brons, terwijl de handbalsters met een pijnlijke nederlaag uitgeschakeld werden. Is een prestatie goed of niet, het heeft allemaal te maken met de verwachtingen.

De wekker van Björn Koreman, voor Omroep Brabant Olympische Spelen-watcher, ging afgelopen nacht al vroeg. Femke Bol liep de finale van de 400 meter horden, ze pakte een bronzen medaille. Zo'n medaille pak je door goed te zijn, fysiek én mentaal. "Ik ben ervan overtuigd dat het in topsport vijftig procent fysiek is en vijftig procent mentaal. Dat zag je bij haar ook terugkomen toen je haar naderhand voor de camera zag staan. Ze gaf aan dat ze superfit was en mentaal helemaal klaar voor de race. Als dat zo is, ga je het nergens laten liggen."

"Ook al heb je nog zo goed getraind, het is ook een mentaal spelletje."

"Ben je de favoriet, dan wordt het een ander verhaal", gaat de marathonloper verder. "Dan ga je ook twijfelen. Voel je je wel goed genoeg? Dat is toch de druk die er dan bij komt kijken. Ook al heb je nog zo goed getraind, het is ook een mentaal spelletje. En als de concurrenten daar ook op het juiste moment wat druk achter kunnen zetten, dan kan het heel nadelig uitpakken."

Die discussie gaat ook regelmatig rondom strafschoppen bij het voetbal. Je kunt er op trainen, maar hoe goed kan dat? "Ook daar is het de vraag hoe je met de druk omgaat. Je kunt nog zo vaak oefenen, het zegt niets over hoe je met de druk van joelende fans van de tegenstander omgaat. Uiteindelijk draait het allemaal om hoe je met alle factoren om weet te gaan. Bij de atletiek en bijvoorbeeld ook het baanwielrennen kun je als favoriet pijntjes hebben of minder goed zijn, de buitenwereld ziet dat niet. Men ziet dan alleen dat jij de snelste tijd hebt en regerend olympisch kampioen bent. Maar dat zegt echt niet alles."

Verwachtingen worden soms waargemaakt, zoals door Harrie Lavreysen. Maar net zo vaak worden ze niet waargemaakt - of weten andere sporters juist te verrassen. Zelf rekende Koreman op betere prestaties van de handbalsters. "Ik dacht echt dat ze de finale zouden halen. Maar vandaag gingen ze echt kansloos onderuit, 33-22. Dan lig je er dus gewoon uit, in de kwartfinale. Ze hadden gewoon wel verder moeten komen dan dit", zegt Koreman, die zelf vijftien jaar handbalde.

"Verrassingen, negatief en positief, maken het mooi."

"Hoe kan dit nou? Dat vraag je je dan af. En dat is dan ook weer mooi natuurlijk. Teleurstellingen gaan samen met verrassingen. Zoals bijvoorbeeld die Oostenrijkse die wint bij het wielrennen, terwijl ze op papier een amateur is. Verrassingen, negatief en positief, maken het mooi. Alleen is het jammer als dat in het nadeel is van Nederland, toen werden we tweede. Met Van der Vleuten hebben we vandaag gezien dat het ook de andere kant op kan gaan."

Moment van de dag:

"Weer een Brabantse medaille, daar moeten we lekker van genieten", zegt Koreman. Het brons van de springruiter is de derde Brabantse medaille in korte tijd. Eerder deze week pakte Harrie Lavreysen samen met zijn teamgenoten goud op de sprint, terwijl Annemiek Bekkering met haar zeilpartner Annette Duetz brons veroverde in de olympische baai van Enoshima. "Zo maken de Brabanders er toch een mooie week van."

