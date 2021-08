Ophef om 'knaloranje' geverfde huizen in Bergen op Zoom: 'Pipokleuren’

Bewoner Paul Basters vindt de nieuwe kleur spuuglelijk (foto: Raymond Merkx). vergroot

Een nieuw likje verf leidt tot ophef in de wijk Borgvliet in Bergen op Zoom. Veel bewoners zijn niet blij met de nieuwe verflaag die is aangebracht op de huurhuizen. “Het zijn gewoon pipokleuren", vindt bewoner Paul Basters.

"Het lijkt hier wel vakantiepark de Beekse Bergen. Dit is toch geen gezicht", vervolgt Paul, terwijl zijn huis aan de Frans Halsstraat geschilderd wordt. De bewoner startte een petitie. Hij ging langs 53 huizen en haalde bij 35 gezinnen handtekeningen op. "De rest was op vakantie of sprak geen Nederlands. Iedereen vindt het lelijk. Het is slecht voor de buurt."

De verflaag op de huizen was in de loop der jaren vervaagd. Volgens woningcorporatie Stadlander wordt nu precies dezelfde terracottakleur aangebracht als eerder. Verschillende bewoners zeggen juist dat het van 'zalmroze' naar 'knaloranje' gaat. Hoe dan ook: feller en opvallender lijkt het in elk geval wel.

"Zelfs een gesprek kon niet."

Het zit de bewoners dwars dat juist de buitenste ring huizen zo'n opvallende kleur heeft. De huizen in de binnenste ring hebben verschillende tinten grijs. Paul: "Wij willen ook gewoon grijs, dat ziet er veel beter uit. We hebben proberen te overleggen, maar dat wil de woningcorporatie niet. Ze luisteren niet naar ons. Zelfs een gesprek kon niet."

Of het zelfs nu, tijdens de Olympische Spelen, geen mooie kleur is? Bij bewoner Jan Jungbeker kan er een klein lachje vanaf. "Dat zal best, maar van mij hoeft het niet. Zelfs nu niet", benadrukte de 70-jarige huurder. "Het is een vieze kleur. Mij is nooit iets gevraagd." Ook hij tekende de petitie.

"Het is echt spuuglelijk."

Een paar huizen verderop woont Anass El Allaoui. "De vorige kleur was al niet mooi, maar dit is nog erger. Het is echt spuuglelijk", zegt hij zonder aarzeling. "Mijn vrienden vinden het ook allemaal lelijk. Dat is vaker in dit soort wijken. Ik leg me er maar gewoon bij neer."

Een woordvoerder van Stadlander laat weten niet zoveel 'roering in de wijk' te hebben verwacht. "We hebben dit in goed overleg met de bewoners gedaan. We gaan op verzoek van bewoners terug naar de oorspronkelijk kleur, die is niet afwijkend", benadrukt Bianca Jacobs. Alle huizen grijs verven is volgens haar ook geen optie. "Daar wordt het ook niet vrolijker van."

De verfwerkzaamheden zijn inmiddels vergevorderd. Ook woensdag gaat het verven met oranje of terracotta gewoon door. En dus wordt de strijd langzaam opgegeven. Jan: "We mogen het zelf toch niet aanpassen. Dus we kunnen niets anders dan het laten gebeuren."

