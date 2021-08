Deukjes en scheurtjes in vliegtuigen: deze drone vindt ze allemaal

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Vliegtuig met deukjes en scheurtjes: deze drone ontdekt ze allemaal

Een scheurtje, deukje of kapotte popnagel: kleine gebreken kunnen grote gevolgen hebben in de luchtvaart. Vliegtuigen worden daarom regelmatig grondig geïnspecteerd. Bij Aviolanda Aerospace op vliegbasis Woensdrecht neemt een speciale drone dit karweitje voor haar rekening. Het is voor het eerst dat deze nieuwe techniek in de buitenlucht wordt toegepast op een vliegveld in Europa.

De drone vliegt op drie meter afstand in een vooraf ingesteld patroon langs het vliegtuig. Op deze manier wordt de hele buitenkant van het toestel minutieus gescand door de camera. “Technici doen deze inspectie normaal met een hoogwerker. Met de drone kunnen we ook makkelijk op moeilijk te bereiken plekken komen”, legt Jochem Verboom van het dronebedrijf Mainblades Inspections uit.

Dat juist Aviolanda de Europese primeur heeft, is geen toeval. Vliegbasis Woensdrecht deed al ervaring op met drones van het Dutch Drone Centre. Aris Promos van Fokker Techniek in Hoogerheide is enthousiast: “Het past bij onze innovatieprojecten en het verhoogt onze efficiëntie. Drones worden gebruikt voor topografie en in de bouwsector. De luchtvaartsector is wat conservatiever.”

"Ik verwacht dat dit een blijvertje wordt."

Voor inspecties van vliegtuigen die in de hangar staan, werden al drones ingezet, maar nu vliegen ze dus ook buiten rond een toestel. Volgens Jochem Verboom levert dit enorme tijdwinst op. “Ook kunnen we de inspecties later makkelijk herhalen en met elkaar vergelijken. Je krijgt daarmee de vliegtuighistorie in kaart.”

In Amerika zijn de buiteninspecties al heel gewoon. In Europa staat de techniek nog in de kinderschoenen. “Ik verwacht zeker dat dit een blijvertje wordt”, meent Aris Promos van Fokker Techniek.

Jochem Verboom van het dronebedrijf Mainblades Inspections (foto: Erik Peeters). vergroot

De drone vliegt een vooraf ingesteld patroon vergroot

Beschadigingen aan het vliegtuig blijven niet onopgemerkt door de drone (foto: Erik Peeters). vergroot

Voor het eerst in Europa wordt de drone-inspectie in de buitenlucht gedaan (foto: Erik Peeters). vergroot

