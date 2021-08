Eindhovenaar schiet broer neer: drie jaar cel

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties. vergroot

Een 26-jarige man uit Eindhoven is veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar, omdat hij zijn broer heeft neergeschoten. Dat gebeurde op klaarlichte dag op de Remichweg in Eindhoven, in oktober 2020.

De verdachte had ruzie met zijn broer. Vanuit zijn huis liep hij zijn vier jaar jongere familielid achterna. Toen ze tegenover elkaar stonden, trok hij een vuurwapen en schoot zijn broer in het bovenbeen. Volgens de verdachte was het niet zijn bedoeling om zijn broer ook echt te raken. Hij wilde hem laten schrikken door een kogel vlak langs hem af te schieten. Maar uit de bewijzen blijkt dat de verdachte kort van tevoren riep: 'Ik schiet je'.

Volgens de rechtbank is hij schuldig aan poging tot doodslag. Met het geloste schot nam de man een risico. De kans was groot dat hij zijn broer op een plek zou raken waardoor hij zou overlijden.

Verminderd toerekeningsvatbaar

De rechtbank heeft bij het bepalen van de straf mee laten wegen dat de Einhovenaar zijn broer onmiddellijk naar het ziekenhuis heeft gebracht. Daarnaast ziet de rechtbank hem als verminderd toerekeningsvatbaar. "Volgens een psycholoog en een psychiater is namelijk sprake van een pathologisch aangemerkte zwakbegaafdheid en een gestagneerde persoonlijkheidsontwikkeling met narcistische en antisociale trekken."

Met die kennis is de straf uitgekomen op drie jaar celstraf en een schadevergoeding van ruim negenduizend euro.

