Liesl en Jesse zijn eenzaam in coronatijd: 'Anderen hebben wel plezier'

Vrienden maken was al best ingewikkeld voor Liesl Beekman en Jesse Vermeulen (allebei 19). Maar door corona kwam er helemaal de klad in: “Ik zat op een gegeven moment alleen nog maar op m’n kamer. Ik deed er geen moeite meer voor." Ze willen het tij keren. Voor zichzelf en voor andere jongeren gaan ze online op zoek naar nieuwe vrienden.

Natuurlijk hebben Liesl en Jesse door corona dezelfde problemen als alle jongeren. Ze moeten afstand houden, lessen op school waren bijna allemaal online. Maar doordat Liesl een tussenjaar had, was het voor haar extra ingewikkeld: “Contacten van de middelbare school verwaterden, want iedereen ging z’n eigen weg. Ik had m’n werk maar dat is ook maar een klein kringetje mensen. Ik merkte dat ik was achtergebleven.”

“Gelukkig heeft mijn zusje een grote vriendenkring.”

Omdat Jesse slecht ziet, ging hij van zijn woonplaats Sprang-Capelle naar een speciale middelbare school in Grave. “Dus mijn klasgenoten kwamen niet uit de buurt. Nu zit ik op het hbo in Den Bosch en ook nu wonen klasgenoten niet dichtbij. Ik voel me soms best eenzaam”, geeft hij toe.

Liesl merkte dat ze zich door de coronacrisis steeds meer ging terugtrekken: “Daardoor wist ik op een gegeven moment ook niet meer hoe ik contacten moest opbouwen. Natuurlijk, tijdens het gamen kom je wel eens iemand tegen, maar dat zijn gesprekjes van vijf minuten en daarna spreek je zo iemand ook nooit meer. Dus daar stak ik ook geen moeite meer in. Gelukkig heeft mijn zusje een grote vriendenkring en nam ze me op sleeptouw, daardoor kwam ik nog af en toe onder de mensen. Maar ik wil m’n eigen vriendenkring hebben.”

Omdat de gemeente Waalwijk zich zorgen maakte om de geestelijke gezondheid van jongeren, organiseerde ze een brainstorm. Vijftien jongeren kwamen stoom afblazen, ook Jesse en Liesl. Ze vertelden wat het met ze deed, dat ze niet met vrienden konden afspreken.

“Op Instagram zie je dat andere jongeren nog steeds feestjes hebben."

“Het was fijn om te merken dat je niet de enige bent”, zegt Jesse erover. “Als je de verhalen van leeftijdsgenoten leest op sociale media, lijkt het erop dat ze meer sociale contacten hebben.” Liesl: “Op Instagram zie je dat andere jongeren nog steeds feestjes hebben, met vrienden afspreken. Het lijkt dan alsof iedereen het geweldig heeft, terwijl ik alleen op m’n kamer zit en denk: daar had ik ook wel bij willen zijn.”

Liesl en Jesse bedachten samen een plan: Jongeren Sociaal. Via een Discort-server kunnen jongeren uit de omgeving van Waalwijk met elkaar in contact komen. “Voor mensen die dat niet kennen, vergelijk het maar met Microsoft Teams of Skype”, legt Liesl uit.

De eerste aanmeldingen zijn binnen, maar Liesl en Jesse hebben grote plannen: “Ik zou het geweldig vinden als we de tweehonderd halen. Maar nu ben ik met dertig man ook heel tevreden. Zodat we met z’n alleen een game kunnen spelen, of gewoon lekker in gesprek gaan.”

