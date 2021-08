Ad ziet de bosbranden in Turkije vanuit zijn huis: ‘Het is een nachtmerrie’

Manavgat in Turkije (Foto: ANP). vergroot

De hevige bosbranden die sinds een week in Turkije woeden laten Ad Demarteau niet ongemoeid. Ad is geboren in Maarheeze maar woont al sinds 1992 aan de zuidkust van het land. Hij zet zich in om de slachtoffers van de natuurbranden te helpen. “Van de een op de andere dag heb je niks meer.”

In totaal woeden er meer dan honderd branden in Turkije. Volgens de regering zijn de meeste onder controle, maar veel branden aan de zuidkust nog niet. In Manavgat bijvoorbeeld brandt het nog steeds. Demarteau woont op zo’n kilometer afstand van die stad.

‘Alsof de wereld vergaat’

“Ik heb wel meer bosbranden meegemaakt, maar hiermee vergeleken waren die klein. Dit is gigantisch, het is een nachtmerrie”, vertelt hij. Demarteau kan de branden zien vanuit zijn woning. “In de nacht zie je de vlammen, die gaan metershoog. Het is heel beangstigend, alsof de wereld vergaat.”

Toch is hij niet bang dat zijn eigen huis ook getroffen wordt: “Ik ben niet bang voor mezelf, want wij wonen een eind verder. Er zijn hier ook niet zo veel bossen. Maar ik ben wel bang voor de mensen die daar wonen.” Hij kent meerdere families die in Manavgat wonen of er zaken doen.

Verbrand vee

Hij is bij ze op bezoek geweest en schrok van wat hij zag. Verbrande huizen, verbrande spullen en zelfs verbrand vee. “Ze zitten voor hun huis voor zich uit te staren, van de een op de andere dag heb je niks meer.”

Het doet hem goed dat er veel steun is voor de mensen die getroffen zijn. “Turken staan bekend als gastvrij en behulpzaam. Dat merk je als je ziet wat er op de inzamelpunten wordt gebracht, dat is gigantisch. Zelfs vakantiegangers dragen hun steentje bij!”

Voedselpakketten

Toch is er nog steeds meer hulp nodig. Daarom is Demarteau zelf ook een inzamelingsactie gestart. Hij heeft een bankrekening in Nederland geopend. Mensen die met hem bevriend zijn op Facebook kunnen geld storten.

“Als we het geld binnen hebben gaan we kijken: wie hebben het het hardst nodig. Die mensen gaan we dan ondersteunen. We hebben nu al diverse kledingstukken en voedselpakketten gebracht”, vertelt hij. Vooral omdat de regering wel vervangende woonruimte regelt, maar het vee, de meubels en andere spullen moeten mensen zelf betalen. Alles is welkom. “Als is het maar vijf euro, we kunnen het hier goed gebruiken!”

