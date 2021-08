Wonder van Geldrop: Maria verschijnt in aandenken voor overleden schoonzus

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Het wonder van Geldrop

Hobbyhoutbewerker Harm Ronde uit Geldrop is er nog van ondersteboven. Toen hij een stuk hout ging bewerken om een aandenken aan zijn pas overleden schoonzus Angelique te maken, kwam er een beeltenis van Maria tevoorschijn. Zoiets heeft hij nog nooit meegemaakt en hoewel Harm niet echt gelovig is, kan dit bijna geen toeval zijn.

Zoals bijna elke dag, zat Harm in zijn werkplaats hout te bewerken. Deze keer was het wel een heel bijzondere opdracht: een aandenken maken voor zijn schoonzus die onlangs aan kanker is overleden. Toen hij het hout doormidden zaagde, wist hij even niet wat hij zag. Er kwam een beeltenis van Maria tevoorschijn in het hout. Compleet met gewaad.

"Een heel bijzondere vondst. Ik wilde iets in het hout gaan graveren en heb het vlak gemaakt met een schaaf. En toen ik het verder wilde gaan bewerken, zag ik plotseling een afbeelding van een Madonna of een Mariabeeld. Je ziet ook mooi de lijnen van het hout in een jurk."

Hoe langer Harm en zijn vrouw Jeanne naar het hout kijken hoe meer ze erin zien. En hoewel ze geen van beiden nog echt gelovig zijn, kan dit volgens hen bijna geen toeval zijn.

"Ik ga hier nog geen kapelletje neerzetten, maar heel bijzonder is het wel." Het stuk hout met de Maria-afbeelding krijgt een vaste plek in de woonkamer. De overleden zus van Jeanne zou er volgens haar om hebben moeten lachen en hebben gezegd: "Het is maar net wat jullie erin zien."

