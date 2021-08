Meer dan miljoen Brabanders zijn nu volledig gevaccineerd door de GGD

Foto: ANP/Rob Engelaar. vergroot

Het aantal volledig gevaccineerde Brabanders is de afgelopen weken omhoog geschoten. Dat blijkt uit cijfers van de drie Brabantse GGD's. 1.081.537 Brabanders zijn volledig gevaccineerd door de GGD, in juni waren dat er nog een half miljoen.

Het gaat bij deze cijfers alleen om prikken die door de drie GGD's zijn gezet. Cijfers van bijvoorbeeld huisartsen en ziekenhuizen zijn in dit getal niet meegenomen. In werkelijkheid ligt het aantal volledig gevaccineerden een stuk hoger.

Er is de afgelopen tijd flink doorgeprikt, waardoor het nu een stuk rustiger is bij priklocaties dan een tijd geleden. In West-Brabant zijn er zelfs priklocaties die sluiten, omdat ze niet meer nodig zijn. “We zijn over de piek heen. Iedereen vanaf twaalf jaar heeft al de kans gehad om een eerste afspraak in te plannen. Er is nu minder vraag naar een vaccinatie", gaf GGD West-Brabant eerder als verklaring voor de rust bij priklocaties. In Brabant zijn zo'n 250.000 jongeren tussen de twaalf en achttien jaar.

Bekijk in de grafiek hoeveel mensen in jouw regio volledig zijn geprikt, of hier in volledig scherm.

Wachten op privacy instellingen...

Meer prikken

Het aantal prikken dat de GGD's zetten, neemt wekelijks nog altijd toe. Op 6 januari werd in Veghel de eerste prik gezet. Kort daarna werden duizenden prikken per week gezet, nu gaat het om bijna tweehonderdduizend Brabantse prikken per week.

Bekijk in de grafiek hoeveel mensen in jouw regio wekelijks een spuit krijgen, of hier in volledig scherm.

Wachten op privacy instellingen...

Pas twee weken na de laatste prik ben je, afhankelijk van het vaccin, voor 60 tot 90 procent beschermd. In september zou iedereen zijn laatste prik gehad moeten hebben, zo zei demissionair minister Hugo de Jonge eerder. Mensen die geboren zijn in 2001 en 2002 zijn vrijdag aan de beurt voor het maken van een prikafspraak.

Bereidheid

Het overgrote deel van de Brabanders is van plan zich te laten vaccineren. Uit onderzoek van de GGD in mei bleek dat negen op de tien een prik wil. Een andere enquête van de provincie die maand liet eerder zien dat ongeveer acht op de tien Brabanders voor een spuit gaat.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.