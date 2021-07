Allerlaatste prik gezet in prikhal Roosendaal, GGD West-Brabant schaalt af

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Laatste prik gezet in Roosendaal, GGD West-Brabant schaalt af

Op de priklocatie aan de Tussenriemer in Roosendaal, is vrijdag rond het middaguur de allerlaatste prik gezet. West-Brabant is de eerste regio waar de GGD afschaalt: drie van de vijf prikhallen gaan dicht, nu al veel mensen gevaccineerd zijn. “Dit is wel bijzonder hoor. Het is fijn dat ik heb mogen bijdragen om heel veel mensen te vaccineren”, zegt een ervaren GGD-prikster terwijl ze haar laatste spuit vastpakt.

Robert te Veele & Eva de Schipper Geschreven door

Spannend vindt ze het niet meer na al die mensen die ze de afgelopen maanden heeft gevaccineerd. “We gaan het gewoon doen toch?”, vraagt ze aan de 39-jarige Savoeun uit Breda, die zojuist voor haar is komen zitten.

“Ik ben wel een beetje zenuwachtig”, zegt de man met zichtbare spanning op zijn gezicht. “Maar dat ik hier de laatste ben, betekent dat het de goede kant op gaat met Brabant”, stelt Savoeun nadat zijn prikje met het Moderna-vaccin in luttele seconden is gezet.

"Nog minder dan 100.000 prikken te gaan."

“Het voelt ook goed”, zegt Arthur Rijkers van GGD-West-Brabant opgewekt. Hij coördineert de vaccinaties in de regio. “We zien achter ons zo’n 700.000 prikken en voor ons nog minder dan 100.000 te gaan. Die zullen in augustus en september gezet worden en dan zit het erop.”

Na dit weekend ook niet meer gevaccineerd in Almkerk en op Breda International Airport in Bosschenhoofd. “De prikstraat in Bergen op Zoom blijft nog tot 15 augustus open. Daarna kunnen mensen die gevaccineerd willen worden in West-Brabant tot 1 oktober terecht in de XL-locatie op Breepark in Breda”, aldus Rijkers.

Mocht er onverhoopt toch weer opgeschaald moeten worden, bijvoorbeeld als het programma uitloopt, dan kunnen de prikstraten in Bosschenhoofd en Roosendaal wel snel heropend worden. Deze locaties blijven volgens landelijke richtlijnen standby.

Voor de GGD-medewerkers in Roosendaal kan het opruimen vrijdagmiddag beginnen en zal de rust in de bedrijfsloods weer terugkeren. Hoe anders was dat in mei toen de priklocatie in Roosendaal werd geopend. Daarmee kwam het aantal vaccinatiestraten in West-Brabant op oorlogssterkte.

"We gaan door met maatwerk."

In juni konden in West-Brabant maar liefst 81.000 prikken per week worden gezet. Alle verschillende vaccins vonden de afgelopen maanden in West-Brabant een arm: Pfizer, Janssen, Moderna en een klein deel Astra Zeneca, De vaccinatiegraad in West-Brabant schoot daarmee in raptempo omhoog naar gemiddeld zo’n zeventig procent. Na de volwassenen zijn inmiddels ook de eerste kinderen tussen de 12 en 17 jaar gevaccineerd. Vanwege de vakantie moet de grote toestroom in deze leeftijdsgroep nog op gang komen.

Helemaal klaar met vaccineren is de GGD in West-Brabant dus nog niet. Sinds vorige week rijdt de gezondheidsdienst ook met de prikbus door de regio. “We gaan door met maatwerk in de wijken. Dit is bedoeld om onder meer arbeidsmigranten te vaccineren of mensen die het ingewikkeld vinden om een afspraak te maken”, legt Arthur Rijkers uit. Mensen kunnen voor een eerste prik zonder afspraak in de bus terecht. De bustour gaat nog tot zeker eind september door.

