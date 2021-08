Chinooks uit Gilze-Rijen op weg naar Albanië voor blussen bosbranden

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Chinooks vliegbasis Gilze-Rijen op weg naar Albanië voor blussen bosbranden

Twee chinooks zijn donderdagochtend vanaf vliegbasis Gilze-Rijen naar Albanië vertrokken. De helikopers gaan helpen om de hevige bosbranden in het land te bestrijden. "Een prachtige missie", weet Robert Adang, commandant van het Defensie Helikopter Commando.

Met man en macht wordt vrijdagochtend gewerkt om de helikopters in te laden. Rond kwart voor elf overheerst een bulderend propellergeluid en gaan de Chinooks de lucht in, richting het verre zuiden.

Commandant Adang kijkt met een twinkeling in zijn ogen naar het vertrek. "Hier trainen we heel het jaar voor. Dan is het prachtig als je een missie daadwerkelijk kunt gaan uitvoeren. Mensen kunnen helpen is het mooiste wat er is!", zegt hij opgetogen.

10.000 liter per keer

De Chinooks zijn uitermate geschikt voor het blussen van bosbranden. Vanuit de lucht bereiken ze gebieden waar de brandweer niet kan komen. Ze zijn uitgerust met een zogenoemde bambi bucket. Dat is een flexibele zak waarmee per keer 10.000 liter water op het vuur kan worden gegooid. Adang legt uit: "Meestal gooien ze het water dan niet precies op het vuur, maar op de plaats waar het vuur naartoe beweegt. Door dat nat te maken, voorkom je dat de brand uitbreidt."

Het halen van water (foto: Defensie). vergroot

Zuidoost-Europa is al dagen in de ban van enorme bosbranden. De regio heeft last een forse hittegolf, met temperaturen tot wel 45 graden. In Albanië is tot nu toe één dode gevallen, zo schrijft de NOS.

"De bosbranden zijn een bedreiging voor de natuur, maar ook voor de mens. Ze verspreiden zich snel. Ook staat er een stevige wind", zo beschrijft Adang de situatie in het land. "Bestrijden vanuit de lucht is gewoon het meest effectief."

Flinke reis

De blushelikopters moeten een flinke afstand overbruggen. "In de Chinooks is daarom een extra brandstoftank aangebracht. Daarmee kunnen ze ongeveer drieënhalf uur vliegen", vervolgt de commandant. Met verschillende tank-tussenstops komen de heli's dan later donderdag aan in Zuid-Frankrijk. Naar verwachting vliegen ze vrijdag door naar Albanië, waar ze vanaf zaterdag ingezet worden.

Voor deze missie staat een ruime twee weken gepland. Toch blijven de helikopters langer als dat nodig is. Ook Tsjechië stelt een blushelikopter beschikbaar. Verder sturen Frankrijk, Cyprus en Slovenië materieel. De EU helpt verder bij het bestrijden van bosbranden in Griekenland, Italië, Turkije en op de Balkan.

De chinooks in actie (foto: defensie). vergroot

Het inladen van de helikopters (foto: Raymond Merkx). vergroot

