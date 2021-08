Man uit Etten-Leur bedreigt familie van chauffeur die agent doodreed

Een 59-jarige man uit Etten-Leur is dinsdag opgepakt, omdat hij familieleden heeft bedreigd van de man die een motoragent in Rotterdam heeft doodgereden. Dat maakt de politie donderdag bekend. Hij 'bestookte' het gezin uit het Zuid-Hollandse Melissant telefonisch en schriftelijk met bedreigingen.

De man zei onder meer dat hij het transportbedrijf van het gezin in brand zou steken. De verdachte in de zaak met de omgekomen politieman werkte bij dit bedrijf en is familie van het bedreigde gezin.