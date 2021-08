Zo gaan inbrekers te werk, slotenmaker Hans deelt gefilmde daders

De inbrekers in actie (foto: Hans op den Buijs). vergroot

Twee inbrekers die bij hetzelfde huis meerdere keren hun slag proberen te slaan. Met vijf filmpjes van een bewakingscamera wil slotenmaker Hans op den Buijs precies laten zien hoe ze te werk gaan. Je ziet het duo aanbellen, nog eens aanbellen, een smoesje vertellen en uiteindelijk 'flipperen', een bekende techniek om deuren te openen. Het zijn opzienbarende beelden, maar of de daders gepakt worden is volgens Hans maar de vraag: "Die zitten allang weer in Roemenië."

Als slotenmaker weet Hans Op den Buijs van HB Slotenmaker uit Veldhoven precies hoe inbrekers te werk gaan. Maar zo scherp als op de beelden van een van zijn klanten zie je het niet vaak. Hans kreeg toestemming om de confronterende opnames te delen, om zo mensen te waarschuwen.

Het gaat om een huis in de wijk Het Look in Veldhoven. De beelden laten precies zien hoe de inbrekers hun slag proberen te slaan:

Filmpje 1 - Iets voor vier uur 's middags belt een vrouw aan, met een smoesje: ze zoekt 'familie India'.

Filmpje 2 - Drie dagen later staat er een man met een zonnebril voor de deur. Ook hij meldt zich met een smoesje (niet te zien op de beelden).

Filmpje 3 - Weer negen dagen later komt om 14:31 uur dezelfde vrouw als bijna twee weken geleden weer langs, nu met hoofddoek. Ze belt aan, maar loopt direct weg.

Filmpje 4 - Zeven minuten later melden de man en de vrouw zich samen. Er doet niemand open, de vrouw kijkt even in het schuurtje maar gaat niet naar binnen.

Filmpje 5 - Binnen een minuut zijn ze er weer. De man heeft inmiddels een mondkapje op, de vrouw heeft haar hoofddoek voor de mond geslagen. Terwijl ze nog maar eens aanbellen proberen ze samen de voordeur open te krijgen, dit lukt niet.

"Heel veel mensen draaien hun deur niet op slot als ze even weg gaan."

Op den Buijs kent de gebruikte techniek wel. "Dit is flipperen, dat is met een pasje een deur openen die niet op slot zit. Dat geeft geen schade aan de deur en het lukt bijna altijd." In dit geval niet, want de deur zat op slot. Bovendien zat de man des huizes boven op zolder.

"Heel veel mensen draaien hun deur niet op slot als ze even weg gaan. Daar waarschuw ik altijd voor, want ze zijn zo binnen en hebben overal schijt aan", gaat hij verder. Ook het aanbellen om te kijken of iemand thuis is is niet nieuw. "Soms bellen ze aan bij een heel flatgebouw, noteren de nummers waar niemand opneemt en gaan dan naar boven."

"Je ziet die man ook gewoon in de camera kijken."

In dit geval zijn de daders goed herkenbaar te zien. Op den Buijs denkt dat dat niet zo veel uitmaakt, want volgens hem horen ze bij een Oost-Europese bende. "Je ziet die man ook gewoon in de camera kijken. Hij heeft er schijt aan, want hij zit straks toch weer in Roemenië."

Door de populariteit van deurbellen met een camera ziet de slotenmaker steeds vaker dit soort filmpjes. "Je schrikt er van wat je ziet. Ik heb er zelf ook een hangen en je wil niet weten hoeveel mensen 's nachts door gangetjes lopen om te kijken of ze ergens naar binnen kunnen komen."

