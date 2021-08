Coronanieuws: 395 nieuwe coronabesmettingen in Brabant

11.07

Na een uitbraak van de zeldzame Colombiaanse variant van het coronavirus zijn kort geleden zeven van de 28 volledig ingeënte bewoners van een afdeling van een verzorgingshuis in de Belgische gemeente Zaventem overleden, meldt televisiezender VRT. Volgens viroloog Marc Van Ranst wordt de nieuwe variant sinds eind juni gevonden in België, maar in heel kleine percentages. "Het is een variant die we goed in de gaten moeten houden, omdat die in de laatste weken ook in andere landen opduikt."