Automobilist ramt Toko Kai in Breda: 'De deur ligt er helemaal uit'

Een automobilist heeft de zaak Toko Kai aan het Heksenkruid in Breda donderdagnacht geramd. Dit gebeurde rond kwart voor vijf. In Toko Kai - aan de achterkant van winkelcentrum Heksenwiel - worden Aziatische levensmiddelen verkocht.

Of er ook iets is gestolen, is nog niet duidelijk. De politie heeft de omgeving afgezet en doet onderzoek.