Scooterrijder aangereden door bestuurder crossmotor, dader gaat ervandoor

Een scooterrijder in Den Bosch is donderdagavond vlak voor twaalf uur aangereden door iemand die reed op een crossmotor. De bestuurder van de crossmotor ging er na de aanrijding vandoor.

De frontale aanrijding vond plaats in de Van Grobbendonklaan in Den Bosch, op het fietspad net voor het Esso-tankstation.

Agenten zochten met diverse eenheden in het naastgelegen park en via een Burgernetbericht werden mensen in de buurt opgeroepen uit te kijken naar een Kawasaki-motor. Rond halftwee melde de politie dat deze niet is teruggevonden. Agenten hebben wel brokstukken van de motorscooter veiliggesteld op de plaats van de aanrijding.