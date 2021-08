Jos fietst met schildersezel door de streek en zet mooiste plekjes op doek

De Roosendaalse kunstschilder Jos Antens (56) vertrouwde al menig bekend tafereeltje uit de streek toe aan het canvas. Grote kans dus, dat je hem weleens gezien hebt op een schilderachtig plekje in West-Brabant, vergezeld van fiets en schildersezel. De foto’s van zijn schilderijen zijn razend populair op social media. Maar ook de schilder zelf wordt steeds vaker herkend op straat.

De Basiliek in Oudenbosch, de vernieuwde Haven in Zevenbergen of de Oude Markt in Roosendaal. Ze werden allemaal al eens vereeuwigd in olieverf door Jos. Het is vooral de herkenbaarheid van zijn werk dat aanspreekt bij het grote publiek. “Ik stap op mijn fiets, kijk goed rond en dan zie ik leuke plekjes die ik kan schilderen. Wanneer de zon schijnt, gaat het snel. Bij grijs weer kan ik soms wel dertig kilometer rond rijden voordat ik beet heb.”