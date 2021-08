Door muizen geplaagde Albert Heijn weer open: pak muisjes voor klanten

De Albert Heijn aan het Cassandraplein in Eindhoven is sinds vrijdagochtend weer open (Foto: Raymond Merkx). De Albert Heijn aan het Cassandraplein in Eindhoven is sinds vrijdagochtend weer open (Foto: Raymond Merkx). Volgende Vorige vergroot 1/2 De Albert Heijn aan het Cassandraplein in Eindhoven is sinds vrijdagochtend weer open (Foto: Raymond Merkx).

De Albert Heijn aan het Cassandraplein in Eindhoven is sinds vrijdagochtend weer open. Dit nadat de supermarkt zaterdag de deuren moest sluiten vanwege een muizenplaag. De winkel moest op last van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) dicht.

De supermarkt werd helemaal leeggehaald en een bedrijf gespecialiseerd in ongediertebestrijding werd ingeschakeld om de boel grondig te reinigen, zo legde een woordvoerder eerder uit. Na goedkeuring van de NVWA mocht de winkel vrijdagochtend weer open.

"We zijn weer open! Onze excuses voor het ongemak", luidt de boodschap van de Albert Heijn op Facebook.

'Liever deze muisjes'

Klanten krijgen vrijdag een pakje gestampte muisjes met daarbij een kaartje met de volgende boodschap: 'Als we bij Albert Heijn aan muizen denken, denken we toch liever aan deze muisjes... Fijn dat we u weer mogen verwelkomen!'

