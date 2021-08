Schietpartij en drugs: burgemeester Eindhoven sluit woning in Cahorslaan

vergroot

Een huis aan de Cahorslaan in Eindhoven is voor vier maanden gesloten. Dat gebeurde op last van de Eindhovense burgemeester John Jorritsma. De sluiting is afgelopen dinsdag 3 augustus ingegaan.

Burgemeester Jorritsma nam het besluit nadat er in januari in het huis een schietpartij was geweest. Daarbij werd een man in zijn bovenbeen geschoten. Agenten vonden na de schietpartij in het huis een grote hoeveelheid softdrugs en een wapen.

