Knippen een kwartje: kapperszaak bestaat 100 jaar en gaat terug in de tijd

Honderd jaar knipt de familie Peels al in de Strijpsestraat in Eindhoven. Vaste klanten mochten dat feestje vrijdag meevieren. Een knipbeurt kostte de hele dag 25 cent, net zo veel als in 1921. Klanten moesten wel een echt ouderwets kwartje bij zich hebben om mee af te rekenen.

Paul Ruiter & Jan Waalen Geschreven door

Het gangbare bedrag, 25 euro, wordt per knipbeurt gedoneerd aan het borstcentrum van het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven. De kapperszaak is nauw verwant met het centrum, want veel klanten die er onder behandeling staan en hun haar verliezen, komen bij Peels een pruik uitzoeken.

De familie Peels had haar zaak de afgelopen 100 jaar op zeven verschillende adressen, maar allemaal aan de Strijpsestraat, in een cirkel van 100 meter. Opa Albert Peels opende in 1921 de deuren van zijn herenkapperszaak.

Vader Wout en tante Jeanne zijn nooit ver weg in de Eindhovense zaak. vergroot

"Hij was sigarenmaker en leerde mijn oma kennen in de fabriek", vertelt kleinzoon Jeroen, die nu met zijn zus Petra de zaak runt. "Hij dacht: als ik met die mooie meid iets wil opbouwen, dan moet ik hier geen sigaren blijven draaien. Toen trok hij de stoute schoenen aan en is een kapperszaak begonnen."

Later werden ook vrouwen geknipt. De dames die bij Philips werkten wilden zich graag laten knippen en aan dames kon je meer verdienen, was de gedachte. In 1955 namen de kinderen (vader) Wout en (tante) Jeanne de zaak over en een kleine veertig jaar later staan broer en zus Jeroen en Petra Peels dus aan het roer.

Maar of het stokje straks aan de vierde generatie wordt overgedragen, dat is nog onzeker. De kinderen van Jeroen hebben namelijk andere keuzes gemaakt, die van Petra zijn net van de middelbare school af en weten het nog niet. "Het bedrijf zal niet verdwijnen", denkt Jeroen. "Maar of er over 25 jaar nog Peels in de naam staat, dat is de vraag."

Petra houdt zich onder meer met haarstukjes en pruiken bezig. vergroot

Wat er dan zo leuk aan is, het kappersvak dat hun familie in het bloed lijkt te zitten? Zonder twijfel de verhalen die klanten vertellen, vindt Jeroen. "Je ziet elkaar vier weken niet, en dan gaat het verhaal weer verder. Waar waren we gebleven? Hoe was je vakantie?"

Jeroen en Petra doen soms dienst als een soort psycholoog; lief en leed komen voorbij in de kappersstoel. "Maar we hebben uiteraard beroepsgeheim, net als de pastoor. Wat in de kappersstoel verteld wordt, blijft ook in de kappersstoel."

