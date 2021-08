Coronanieuws: 329 nieuwe coronabesmettingen in Brabant

08.39



Dat mensen hun machteloze gevoel over de coronacrisis en frustraties over de maatregelen van het kabinet vaak op hem projecteren, kan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid zich goed voorstellen. "Dat virus kun je niet zien, en mij wel", zegt hij daarover in een interview met de Volkskrant. "Soms voelt het alsof ze elke dag met een trein over je heen rijden." Dagelijks krijgt hij gemiddeld 5000 Ó 6000 reacties via sociale media, op sommige dagen meer dan 10.000. Veelal haatreacties. "Maar ongefundeerde kritiek van mensen die er geen kijk op hebben, laat me Siberisch."