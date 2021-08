Bestuurder auto rijdt carport aan gort: 'Ik dacht aan een vuurwerkbom'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Auto ramt carport in Reusel

Een auto heeft zaterdagavond met hoge snelheid een carport in Reusel aan gruzelementen gereden. Dit gebeurde nadat de bestuurder een andere auto had willen inhalen. "Ik verschoot ontzettend, ik dacht dat er een vuurwerkbom in mijn huis was afgegaan", vertelt de gedupeerde eigenaar van de carport later op de avond.

Na de botsing wilde de veroorzaker er vandoor gaan. "Ik zag hem wegrennen toen ik buiten de schade opnam. Samen met de inzittende van de andere wagen heb ik hem tegen kunnen houden. Er kwam weinig zinnigs uit. Hij bleek bovendien geen rijbewijs te hebben en was ook onder invloed van alcohol", aldus de man uit Reusel, bij wie later op de avond de ergste schrik was weggezakt. "Ik blijf er rustig onder. Gelukkig staat die carport daar anders was die man mijn huis binnen gereden. Dan was de ellende groter geweest."

De chauffeur die wilde vluchten, is door de politie aangehouden. Bij zijn inhaalmanoeuvre, op de Kruisstraat in Reusel, raakte hij die andere auto en een paaltje voordat het voertuig in de carport tot stilstand kwam.

"Er is gelukkig niemand gewond geraakt. Fijn is ook dat Stichting Salvage hier nu is om bijstand te verlenen. Verder hoop ik dat de verzekering de schade gaat dekken", vertelt de inwoner van Reusel.

