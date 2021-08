'Hongerig' PSV wil alleen maar meer na eerste prijs in drie jaar

Van Ginkel en Gakpo houden de schaal omhoog (foto: ANP). vergroot

PSV geniet na van het eerste succes van het seizoen. Het veroveren van de Johan Cruijff Schaal maakt de Eindhovenaren alleen maar meer hongerig naar meerdere prijzen. “Deze winst geeft ons veel vertrouwen en motivatie.”

Blij waren ze logischerwijs bij PSV. Maar duidelijk is ook wel dat dit ‘maar’ de Johan Cruijff Schaal is. De komende weken staat er nog iets veel belangrijkers op het spel: plaatsing voor de Champions League.

Toch werd er zeker nagenoten van het veroveren van de Super Cup en de daar bijbehorende 0-4 zege in Amsterdam tegen Ajax. “Iedereen wilde deze wedstrijd winnen, dat hebben we wel laten zien denk ik”, zegt Cody Gakpo na afloop in de Johan Cruijff Arena.

We zijn blij en trots dat we deze prestatie hebben geleverd en deze prijs hebben gewonnen.

“We zijn het seizoen al goed gestart in de Champions League-kwalificatie en deze prijs is natuurlijk ook heel mooi. We zijn heel blij dat het gelukt is. Als team hebben we laten zien scherp en fit te zijn. Tactisch stonden we goed en we sloegen op de juiste momenten toe.”

Ook trainer Schmidt was blij met zijn eerste prijs in Eindhovense dienst. “Het was niet makkelijk tegen een goed spelend Ajax in eigen huis. Ze waren gemotiveerd om weer voor de fans te spelen. Natuurlijk hielp het begin met de vroege goal van Madueke ons, daarna hebben we goed moeten verdedigen en dat heeft het team geweldig gedaan. Het was vooral zaak om Ajax niet terug in de wedstrijd te laten komen. We zijn blij en trots dat we deze prestatie hebben geleverd en deze prijs hebben gewonnen.”

Noni Madueke scoorde twee keer tegen Ajax (foto: ANP). vergroot

Schmidt noemde hem al even: goudhaantje Noni Madueke. De Engelsman stal de show in Amsterdam met twee goals in de eerste helft. “Of Madueke me soms nog verbaast?”, vraagt Gakpo. “Nee, want ik train natuurlijk elke dag met hem haha. Daar laat hij al heel lang zien hoe goed hij is. Het is fijn voor het team en hemzelf dat het er nu ook in de wedstrijden uitkomt. Hij maakt een super ontwikkeling door.”

Hij heeft echt een grote stap gemaakt.

De huidige vorm van Madueke zou wellicht nog de interesse kunnen wekken van Europese clubs. Het is duidelijk dat Madueke op lijstjes staat van Europese topclubs. Schmidt kan het natuurlijk niet voorspellen, maar hij hoopt dat Madueke nog sowieso een jaar in Eindhoven blijft. “Hij voelt zich zo goed hier bij PSV en in dit team. Het zou wijs zijn van hem en de club als hij nog één of twee jaar blijft. Hij ontwikkelt zich perfect, maakt goals en werkt hard voor het team. Hij heeft echt een grote stap gemaakt.”

Schmidt denkt overigens niet dat de klinkende 0-4 zege op Ajax iets zinnigs zegt over het aankomende seizoen in de Eredivisie. “Dat kun je nu ook niet zeggen. Vorig seizoen hebben we het ook niet in de duels tegen Ajax laten liggen, maar tegen de andere teams. Wat voor mij van belang is dat ik een team zie dat hongerig is om te winnen, meer te winnen. Tactisch zijn we beter, betrouwbaarder. De spirit en motivatie in het team zijn goed en iedereen wil hard voor het team werken.”

