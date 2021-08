Motorcrosser Herlings wint eerste wedstrijd in GP Letland

Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft de eerste wedstrijd in de MXGP-klasse van de Grote Prijs van Letland gewonnen. De Nederlander bleef in Kegums de Sloveense WK-leider Tim Gajser voor. De Italiaan Antonio Cairoli finishte als derde.

Herlings was een week eerder bij de GP in België als tweede geëindigd. Hij begon de wedstrijd in Letland als nummer 5 in de WK-stand, op 42 punten van Gajser. Herlings liep drie weken geleden bij de Grote Prijs van Nederland in Oss door toedoen van een concurrent een breuk in een schouderblad op, maar kon toch al snel weer racen.