Zundert laveert tussen hoop en vrees over doorgaan van het bloemencorso

In Zundert kijken ze met hoop én een beetje vrees uit naar de (corona)persconferentie van komende vrijdag. Op notabene vrijdag de 13e – komende vrijdag – gaat het kabinet bekend maken of er versoepeld kan worden, of niet. Indirect maakt het kabinet dan ook bekend, of er een corso door de straten van Zundert kan rijden, of dat er geen optocht komt en de buurtschappen de wagens alleen mogen tentoonstellen. “Op de plank hebben we nu vier scenario’s liggen”, vertelt corsowoordvoerder Lennart Schrauwen, die op de valreep ook een nieuw presentatie duo aankondigde.

“In het beste geval (scenario 1) gaat het corso gewoon door", vertelt Schrauwen. "In het slechtste geval (scenario 4) mogen de praalwagens alleen worden neergezet op het tentoonstellingsterrein en mogen de mensen een route lopen langs de wagens, maar we hebben goede hoop dat we toch een gewoon corso kunnen rijden.”

“Onze argumentatie is dat twee vrouwelijk stemmen op een immense corso-boulevard niet echt wenselijk is”

Als het corso ‘gewoon’ door kan gaan zal ook de Jubel van Zundert weer klinken, maar de twee dames die in 2017 als lady-speakers hun debuut maakten op het corso zullen het legendarische ‘Jullie mogen stoppen’, niet meer uitspreken. Het corsobestuur vond twee damesstemmen achteraf niet zo’n goede keuze en heeft een nieuw presentatie duo gezocht.

“Onze argumentatie is dat twee vrouwelijk stemmen op een immense corso-boulevard niet echt wenselijk is”, vertelt Schrauwen. “Vandaar dat we voor het komende corso hebben gekozen om een man en een vrouw de presentatie te laten doen. Het nieuwe presentatie duo wordt gevormd door de Zundertse wethouder Twan Zopfi en Maartje Knoop.”

“Ik woon weliswaar in Tilburg, maar ik ben geboren en getogen in Zundert”, vertelt Knoop aan de telefoon. “Ik heb wel even moeten nadenken, het is niet zomaar een klus. Ik ben trots dat ik op deze manier iets kan bijdragen aan het corso van Zundert.” In het dagelijks leven is Knoop muziekdocent, coach van kleinere zanggezelschappen en heel lang geleden muziekacteur in het Land van Ooit.

“Mensen zijn afwachtend en dat merken we”,

Door de onzekerheid blijft de verkoop van de tribunekaarten dit jaar ook achter. “Mensen zijn afwachtend en dat merken we”, aldus Schrauwen. "De verkoop blijft achter bij 'normale' jaren."

De onzekerheid die het coronaspook veroorzaakt is ook doorgedrongen tot in de bouwtenten zelf. Simon Adriaansen, fanatiek bouwer bij buurtschap Laer-Akkermolen merkt dat de bouwploeg kleiner is dan alle voorgaande jaren. “Ik merk dat bouwers vaker een avondje thuisblijven, of dat door de onzekerheid komt weet ik niet.” Ook Thijs van Oorschot constateert dat er minder bouwers zijn. “Het is allemaal onzeker. Het komt wat moeilijker op gang, maar de sfeer is in de tent is net zo goed als altijd en we hopen dat er een gewoon corso komt.”

Schrauwen vertelt nog dat het Zundertse corosobestuur, de persconferentie van komende vrijdag gezamenlijk gaat bekijken. “Dat wordt een hele belangrijke persconferentie voor de buurtschappen, voor het corso Zundert en de gemeente Zundert.”

