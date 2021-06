Race tegen de klok in Zundert: nog tien weken om corsowagen te bouwen

Wachten op privacy instellingen... Zundert heeft nog slechts tien weken om een corso op straat te zetten. Volgende Vorige vergroot 1/2 Zundert heeft nog slechts tien weken om een corso op straat te zetten

Gaat het de twintig buurtschappen van het bloemencorso in Zundert lukken om in slechts tien weken tijd een volledige corsowagen te bouwen? De benodigde bouwtijd voor een corsowagen is dit jaar flink beperkt omdat pas op de laatste dag van de maand mei duidelijk werd dat het corso dit jaar wel doorgaat.

“We lopen drie tot vier weken achter op een normaal bouwschema", vertelt Kees van buurtschap ’t Kapelleke. “Het wordt een soort haastklus, maar het komt echt wel in orde.”

In Zundert bestaat geen enkele twijfel. Op de eerste zondag van september zijn de wagens klaar en is er een corso. Korte bouwtijd of niet. Kees van buurtschap ’t Kapelleke vat de sfeer in Zundert op z’n Cruijffiaans samen. “Er wordt altijd gebouwd naar hetgeen wat nodig is. Is het nodig dan komen er meer mensen bouwen, is het minder nodig dan komen er minder mensen bouwen. Dus het wordt altijd opgelost.”

"Wij komen nu met curious, nieuwsgierige vogels.”

Bij het niet doorgaan van het corso in 2020 wilden de buurtschappen de ontwerpen van dat jaar doorschuiven naar de editie van 2021, maar nu pakt dat bijna overal anders uit. Ook de broers en ontwerpers Stijn en Sjoerd van buurtschap ’t Stuk komen met iets nieuws.

“We waren ook van plan om het ontwerp van vorig jaar door te schuiven naar dit corso, maar door de onzekerheid over de regels hebben we besloten om een ander ontwerp neer te zetten. Wij komen nu met curious, nieuwsgierige vogels.”

De winnaars van het corso in 2019, buurtschap Tiggelaar, houdt in aangepaste vorm wel vast aan het ontwerp van 2020. “De ontwerpers hebben het ontwerp Sunderum, in overleg met de bouwploeg en het bestuur, afgeschaald tot een haalbare proportie binnen het bestaande concept”, luidt de wat ambtelijke verklaring. Anders gezegd: het ontwerp van 2020 wordt simpeler uitgevoerd.

Om met de anderhalvemetermaatregel toch een volwaardige corsowagen te kunnen neerzetten, zijn er buurtschappen die de wagen volgens het prefab principe gaan bouwen. “Die verschillende stukken vormen dan uiteindelijk één grote corsowagen”, klinkt het vanuit Rijsbergen.

“Een zorgpunt is het koffiemoment.”

Niet alleen in de tenten moeten de coronamaatregelen worden nageleefd. Ook bij het plukken van de dahlia’s, later in het jaar. “Een zorgpunt daar is het koffiemoment”, klinkt het vanuit de organisatie. “Gezellig bij elkaar kruipen voor een bakje koffie tijdens het plukken, was altijd heel gewoon en gezellig. Maar ook hier moeten we nu de anderhalvemeter in acht blijven nemen en zelf bewaken.”

Buurtschap Veldstraat moet de tent nog opbouwen. vergroot

Door de coronamaatregelen ging het corso vorig jaar niet door. De veelgebruikte term corsokoorts was een woord dat rond die tijd nog nauwelijks uitgesproken werd. Corsokoorts is in Zundert een synoniem dat het hele dorp met het corso bezig is en met niets anders. Corsokoorts is niet te meten, maar een gevoel.

Een gevoel dat volgens Gidie Winkenius van het stichtingsbestuur weer opflakkert. “Ik denk dat dat ieder jaar terugkeert. Vorig jaar was de corsokoorts flink aanwezig, maar door de lockdowns was er niks meer van over. Nu stijgt die weer boven het pluspunt uit. De patiënt wordt weer helemaal beter.”

