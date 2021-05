Wachten op privacy instellingen... Corsotenten in Zundert worden opgebouwd, gaat het corso dan toch door? Volgende Vorige vergroot 1/2 Corsotenten in Zundert worden opgebouwd, gaat het corso dan toch door?

Hoewel het definitieve besluit nog moet vallen of het bloemencorso in Zundert dit jaar doorgaat, zijn sommige buurtschappen toch al de grote corsotenten aan het opbouwen. Ook de laatste winnaar van 2019, buurtschap Tiggelaar, is met de bouw van de corsotent begonnen. "Hoe dan ook, we gaan iets bouwen in deze tent", is de stellige overtuiging van voorzitter Rob Braspenning van het buurtschap.

Rob Bartol Geschreven door

Nog een paar dagen en dan wordt in Zundert de knoop doorgehakt. Vorig jaar ging het corso niet door vanwege corona, maar door de positievere coronacijfers en de versoepelingen is er de hoop dat het corso dit jaar wel door kan gaan.

De Brabantsedag in Heeze besloot in april dat het evenement dit jaar opnieuw niet doorgaat. Het bloemencorso in Valkenswaard besloot om dit jaar geen corso-optocht te houden, maar creaties van bloemen te exposeren in de straten van het dorp.

"Met de huidige versoepelingen moet er iets mogelijk zijn."

Het Zundertse corsobestuur heeft de bijeenkomst van de Raad van Buurtschappen, die besluiten over het doorgaan van het corso, naar eind mei doorgeschoven en daarmee lijkt het in Zundert anders uit te gaan pakken.

Lennart Schrauwen is de officiële woordvoerder van het corso in Zundert én ook hij voelt de spanning in het dorp toenemen. "Ik hoop dat er een normaal corso kan zijn en dat we volgende week gaan instemmen. Met de huidige versoepelingen moet er iets mogelijk zijn, maar we houden een slag om de arm."

"Als we überhaupt gaan bouwen wordt die wagen een stuk kleiner."

Bij buurtschap Laer-Akkermolen zijn ze nog niet begonnen met het opbouwen van de tent. "We hebben een nieuwe tent aangeschaft en die kun je niet opzetten als je anderhalve meter afstand moet houden", vertelt Jasper Lochten die ook enigszins terughoudend is over het bouwen van een wagen.

"Als we überhaupt gaan bouwen wordt die wagen een stuk kleiner omdat we nu al achterlopen op schema. En hoe moet het met het bloementikken? Dan heb je honderden mensen in de tent die aan het werk zijn, ik zie het nog niet gebeuren. Ik hoop het overigens van wel en met mij heel Zundert."

"De vooruitzichten zijn best goed."

"Als er al een corso komt, zullen de praalwagens heel anders zijn dan de afgelopen jaren", zegt Jeroen Vriends van het corsomagazine Corsief. "De wagens zullen kleiner zijn en er zal minder beweging in zitten. Dat heeft te maken met de kortere voorbereidingstijd en een kortere bouwperiode. Als er überhaupt een corso komt", maar voegt Vriends er aan toe. "De vooruitzichten zijn best goed, er moet toch iets mogelijk zijn."

