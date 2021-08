Jongeren met maskers en bivakmutsen gaan tekeer in Sint-Oedenrode

Een groep jongeren die maskers en bivakmutsen droegen, heeft zaterdagavond klappen uitgedeeld op twee straten in Sint-Oedenrode. Minstens één persoon kwam met een forse hoofdwond in het ziekenhuis terecht, opgelopen na een klap met een moersleutel.

Een jongen van 16 is aangehouden, omdat hij volgens een wijkagent betrokken was bij de vechtpartijen. De problemen deden zich tussen tien uur en kwart voor elf voor op de Julianastraat en de Pieter Christiaanstraat. Deze straten liggen in de wijk Kienehoef.