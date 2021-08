Jongeren met maskers en bivakmutsen op de vuist, tiener (16) aangehouden

Eén van de raddraaiers werd aangehouden (archieffoto: de politie). vergroot

Een groep jongeren met maskers en bivakmutsen op, heeft zaterdagavond klappen uitgedeeld in twee straten in Sint-Oedenrode. Zeker één jongen kwam met een forse hoofdwond in het ziekenhuis terecht. Die liep hij op na een klap met een moersleutel.

Een jongen van 16 is aangehouden, omdat hij volgens een wijkagent betrokken was bij de vechtpartijen. De problemen deden zich tussen tien uur en kwart voor elf voor op de Julianastraat en de Pieter Christiaanstraat. Deze straten liggen in de wijk Kienehoef.

De incidenten staan niet op zich, want de afgelopen week zijn in Sint-Oedenrode regenpijpen van een school, boekenkastjes en prullenbakken vernield. De buurtpreventie zou zijn aangescherpt.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.