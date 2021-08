Man (37) in been geschoten, recherche onderzoekt kapotte Mercedes

Wachten op privacy instellingen... foto: Bart Meesters/SQ Vision foto: Bart Meesters/SQ Vision foto: BartMeesters/SQ Vision foto: BartMeesters/SQ Vision Foto: René van Hoof. Volgende Vorige vergroot 1/6 Man in been geschoten in Den Bosch

In een woning in een appartementencomplex aan de Schutskampstraat in Den Bosch is maandagochtend een man gevonden met een schotwond in zijn been. Het gaat om een 37-jarige man. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend of de man ook de bewoner van het appartement is.

Bij de politie kwam maandagochtend rond acht uur een melding binnen over iemand die onwel was geworden. In het appartement waren meerdere mensen aanwezig. De politie onderzoekt wat deze mensen met het voorval hebben te maken. Er is nog niemand aangehouden.

Voor het appartementencomplex staat een auto met een kapotte voorruit en er ligt een spiegel op de grond. Of de auto iets met het voorval van doen heeft, is niet duidelijk. Rechercheurs hebben uitgebreid sporenonderzoek gedaan bij de auto.

Explosieve stoffen

Vorig jaar oktober werd in dezelfde woning iemand aangehouden die explosieve stoffen had opgeslagen in de berging. In het complex werden toen 27 woningen ontruimd.

Mensen die in de omgeving van het huis wonen hebben niets meegekregen van de schietpartij. "Vorig jaar was er nog een inval. Ik dacht: wat zouden ze nu weer weer hebben uitgespookt", vertelt een buurvrouw. Een andere vrouw heeft ook niets gezien of gehoord. "Het is wel een vreemd gevoel als er zo dicht bij je huis geschoten is."

Foto: René van Hoof. vergroot

Foto: Bart Meesters/SQ Vision. vergroot

