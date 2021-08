Vrouw hield hand vast van slachtoffer (20) fatale buggy-crash

Terwijl de hulpverleners hun werk deden, hield ze de hand van de man vast (foto: Marcel van Dorst / SQ Vision). vergroot

Het zijn momenten die ze nooit meer zal vergeten. Na het hevige ongeluk met een crossbuggy in Raamsdonksveer afgelopen vrijdag, hield een vrouw die in de buurt werkt de hand van de oudste broer vast. Het mocht niet baten, het slachtoffer (20) overleed diezelfde dag aan zijn verwondingen. "Ik voelde hem koud worden."

Het leek zo'n rustige middag te worden op een kantoor in de buurt. "Tot we een keiharde klap hoorden. Eerst dachten we nog dat bij een van de distributiecentra aan de overkant een trailer was omgevallen. Maar daar zagen we niks geks."

Maar al snel werd duidelijk waar het geluid wél vandaan kwam. "Dan zie je die buggy op z'n kant liggen met mensen eromheen die hem proberen op te tillen. Ik ben er meteen naartoe gerend. Toen zag ik pas dat die oudste jongen in de struiken lag. Dit is écht foute boel, denk je dan. Echt verschrikkelijk."

"Later begreep ik dat hij om zijn moeder had geroepen."

Ze checkte onmiddellijk of de jongen bij kennis was. "Ik heb hem gevraagd of hij me hoorde en of hij in mijn hand kon knijpen. Er kwam heel lichtjes wat beweging. Hij praatte nog wat in een andere taal. Later begreep ik van zijn oom dat hij om zijn moeder had geroepen."

De vrouw zag de toestand van de 20-jarige Eindhovenaar met de minuut verder achteruit gaan. "Zijn hand werd koud en zijn lippen steeds blauwer. 'Schiet op, want dit gaat fout', riep ik nog naar de hulpverleners."

"Hij was niet meer te redden. Volgens zijn oom zat er een stuk metaal in zijn hart."

Met grote spoed werd de jonge man niet veel later naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij aan zijn verwondingen. "Hij was niet meer te redden. Volgens zijn oom zat er een stuk metaal in zijn hart. Ik had er een hard hoofd in, maar toch is het een enorme klap als je dat leest. Ik heb zelf een zoon van twintig. Dan word je even keihard met je neus op de feiten gedrukt."

Maandagochtend legde de vrouw een bloemetje op de plek van het ongeluk. "Ik was er zaterdag ook al even. Toen moest ik gewoon werken, maar er kwam praktisch niks uit mijn handen." Daar bleek gelukkig veel begrip voor. "Mijn collega's vragen continu hoe het met me gaat, de burgemeester van Geertruidenberg heeft een bosje bloemen gestuurd en de politie heeft ook nog gebeld. Hartstikke attent."

Toch is ze vooral met de familie bezig. "Ik kan erover praten en geef het wel een plekje. Maar die mensen zijn hun zoon kwijt. Gelukkig gaat het met zijn broertje langzaamaan wat beter. Fysiek, althans. Ik begreep dat hij pas een dag later het slechte nieuws te horen kreeg. Je kunt je niet voorstellen hoe dat voelt."

