Man (20) overleden na ongeluk met crossbuggy in Raamsdonksveer

Een 20-jarige Eindhovenaar is overleden na een ongeluk met een crossbuggy. Bij het ongeval op de Karperweg in Raamsdonksveer raakten de twee inzittenden vrijdagmiddag zwaargewond. Beiden zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, maar een van hen is daar dezelfde dag overleden.

De crossbuggy met daarin twee mannen van 20 en 18 uit Eindhoven botste vrijdagmiddag rond kwart over vier op een vlaggenmast. Beide inzittenden raakten zwaargewond. Een traumahelikopter landde om medische assistentie te verlenen waarna beide mannen per ambulance naar het ziekenhuis zijn vervoerd.

Overleden

Het 20-jarige slachtoffer overleed even later in het ziekenhuis. Over de toestand van de 18-jarige man is niets bekend. Er is volgens de politie niemand anders bij het ongeval betrokken.

De politie onderzoekt de toedracht van het fatale ongeval met de crossbuggy en is op zoek naar getuigen die het voertuig voor het ongeluk hebben zien rijden.

