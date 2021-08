Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Laurien wil de ultieme uitvaart, omdat je maar 1 keer doodgaat

YOLO, je leeft maar één keer, is een term die wordt gebruikt om alles uit het leven te halen en er elke dag een feestje van te maken. De dood hoort bij het leven en omdat je ook maar één keer doodgaat, vindt Laurien Schroten uit Tilburg het belangrijk dat mensen de ultieme uitvaart regelen. #YODO is een workshop vol met humor, ironie en inzichten waarin Laurien een andere kijk geeft op de uitvaart en de dood.

Laurien is net afgestudeerd als ervaringsontwerper aan de Fontys Hogeschool en wil het taboe rond uitvaarten doorbreken. "Het doel is de mensen een ervaring mee te geven en dat ze ook thuis nog nadenken en met hun familie praten over hoe ze hun uitvaart zouden willen", vertelt Laurien.

"Het is niet makkelijk om op zo'n moment piano te moeten spelen."

Eva van de Sande en haar moeder Marty weten van elkaar alleen of ze begraven of gecremeerd willen worden, maar verder eigelijk niks. "Je wil de uitvaart van je eigen kinderen al helemaal niet meemaken", zegt Marty met een serieus gezicht. "Deze workshop heeft me wel duidelijk gemaakt dat er veel meer mogelijk is dan ik vooraf dacht."

Wat tijdens de gesprekken opvalt is dat iedereen graag wil dat broer en zoon Rolf een stukje piano speelt tijdens alle uitvaarten. "Het is aan de ene kant mooi om er op die manier bij betrokken te zijn, maar het is niet makkelijk om op zo'n moment piano te moeten spelen", vertelt Rolf.

"Ik had nog nooit van schimmelkisten gehoord."

Tijdens een spelletje en wat knutselen komt er van alles voorbij over moderne en onorthodoxe mogelijkheden die er bestaan om je uitvaart te organiseren. "Ik had nog nooit van schimmelkisten gehoord of dat je onder een boom begraven kan worden", zegt Rolf.

"Ik had het nog nooit over mijn uitvaart gehad met m'n familie", vertelt Eva. "Het is fijn om er samen over na te denken zodat mijn uitvaart niet iets van mij alleen is. Maar het is ook prettig om te weten wat mijn broer, zus en mijn moeder willen bij hun uitvaart. Muziek is bijvoorbeeld heel belangrijk", aldus Eva.

De workshops van Laurien zijn deze week tot en met donderdag nog in Huis73 aan de Hinthammerstraat in Den Bosch. Tot 21 augustus is er ook een expositie van de workshop te zien.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.