Begrip voor coronacontroles vliegveld: 'Gaat tenslotte om onze veiligheid'

Vliegtuigpassagiers hebben veel begrip voor de coronacontroles die maandagochtend plaatsvonden toen ze aankwamen op Eindhoven Airport. Ze moeten sinds zondag een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of een negatief testbewijs kunnen laten zien als ze 12 jaar of ouder zijn en uit een EU-land met een geel reisadvies komen.

Volgens Adrie Hofman van de Veiligheidsregio had 'bijna honderd procent' van de mensen maandagochtend de juiste papieren bij zich of konden ze de juiste QR-code laten zien. Slechts een tot twee procent had niet alles op orde. Mensen die niet de juiste papieren bij zich hadden, werden overigens niet door de mensen van de Veiligheidsregio bekeurd. Die bevoegdheid hebben de medewerkers namelijk niet.

"Wij staan alleen maar te checken of dit systeem werkt", legt Adrie uit. "Als het goed is, zijn de reizigers op hun vertreklocatie bij het instappen in het vliegtuig gecontroleerd en mochten ze alleen met de juiste papieren het vliegtuig in. Wij checken hier of dit ook daadwerkelijk is gebeurd. Wij rapporteren dit aan het ministerie en dat bekijkt dan of het systeem werkt of dat extra maatregelen nodig zijn."