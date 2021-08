Coronacontrole bij Belgische en Duitse grens: zonder bewijs 95 euro boete

Foto: ANP vergroot

Als je vanaf zondag uit België of Duitsland Nederland binnen wil komen, kun je gecontroleerd worden op je coronabewijs. Wie dat niet bij zich heeft, riskeert een boete van 95 euro. De marechaussee heeft aangekondigd dat ze vanaf zondag steekproefsgewijs hierop gaan controleren.

Marielle Bijlmakers Geschreven door

De coronaregels lijken voortdurend te veranderen, het is lastig om op de hoogte te blijven. Waar moet je eigenlijk aan voldoen? We zetten het op een rijtje voor je.

Coronabewijs

Reizigers vanaf 12 jaar die uit EU-landen met een geel reisadvies komen, moeten per 8 augustus een coronabewijs bij zich hebben. Dit kan een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of een negatief testbewijs zijn. Het vaccinatie- en herstelbewijs kan in een CoronaCheck-app staan.

Andere reizigers moeten zich voor hun terugreis laten testen in het land waar ze verblijven. Bij een PCR-test is dit maximaal 48 uur voor vertrek, bij een antigeen-test is dit 24 uur van tevoren.

Als de marechaussee erom vraagt, zijn reizigers verplicht om een bewijs te laten zien. Mensen die niet met een eigen auto of ander vervoersmiddel reizen worden gecontroleerd door vervoersmaatschappijen.

De nieuwe regel, dat reizigers uit België gecontroleerd kunnen worden, werd eind juli bekendgemaakt. Afgelopen donderdag kwamen reizigers uit Duitsland daarbij.

Risicogebied

Gebeurt allemaal omdat landen in het zuiden risicogebied zijn. België, delen van Frankrijk, Spanje en Portugal zijn geel. Omdat ook Italië dit weekend geel is geworden en veel mensen uit Italië over Duitsland reizen, kunnen ook reizigers uit dat land gecontroleerd worden.

