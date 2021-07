Veilig op vakantie met laatste controle: 'Deze komt 3 liter olie tekort'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 We gaan weer op vakantie: zware caravans, geen motorolie en lekke banden

Een aantal caravans die te zwaar beladen zijn en een auto met drie liter te weinig olie. Dat is de tussenstand bij de ANWB Vakantiecheck op de parkeerplaats bij grensovergang Hazeldonk. Voordat vakantiegangers de grens over gaan naar het zuiden, kunnen ze hun auto laten checken. En dat in sommige gevallen hard nodig.

Fieke Nobel & Jan Waalen Geschreven door

Te weinig olie in de motor is een van de veelvoorkomende problemen zaterdag in Hazeldonk. Een auto had zelfs drie liter olie tekort, legt René Nouws van de ANWB uit, terwijl hij de pijlstok in een andere auto stopt. "Die had geen honderd kilometer meer gereden."

Een andere auto had droogtescheuren in de banden. Ook reed een auto met een kapotte voorveer rond. De Wegenwacht repareert de mankementen zodat de mensen toch veilig op vakantie kunnen.

Caravan

Ook moeten heel wat mensen spullen uit hun caravan tillen, een aantal is te zwaar. "Deze is 1470 kilo, waar hij 1300 kilo mag wegen." De ANWB-medewerker die de caravan woog, legt uit waarom het belangrijk is om daar wat aan te doen: "Het gaat om de wegligging. Als de caravan te zwaar is, is hij de auto de baas. Dan trekt hij de auto in een richting die je niet wil en dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen."

Nadat wat zware spullen verplaatst worden van de caravan naar de auto, kunnen ook deze vakantiegangers veilig op pad.

LEES OOK:

In onderstaande video zie je een fictief Brabants gezin dat op vakantie wil, maar rekening moet houden met de geldende coronaregels:

