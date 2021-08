Horeca Eindhoven niet bang voor straf na voetbalwedstrijd op grote schermen

Ook in het Belgisch Biercafé stond het grote scherm aan (foto: Dave Hendriks/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Terwijl PSV zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena de eerste prijs van het seizoen binnensleepte, werd ook in de meeste kroegen op het Stratumseind in Eindhoven een bescheiden feestje gevierd. Mét grote schermen, waar de gemeente nog altijd geen toestemming voor geeft. "Het was tijd voor een statement."

Hoe zou de gemeente reageren? Dat was de vraag voorafgaand aan de actie van de kroegeigenaren. Het antwoord: "Rustig. Er is nergens ingegrepen", vertelt Ruud Bakker van de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) afdeling Eindhoven. "En dat was ook de bedoeling. Het plan is nooit geweest om die kroegen vol te stouwen. We hebben alleen gevraagd om een oogje toe te knijpen als het gaat om de schermen."

Want daar steekt het, legt Bakker uit. "In andere steden zoals Breda en Tilburg wordt dit oogluikend toegestaan, maar hier gaat de gemeente er nog altijd met gestrekt been in." Een officieel verzoek voorafgaand aan de actie mocht dan ook niet baten. "We hebben gevraagd of dit alsjeblieft mogelijk was. PSV is zo belangrijk voor Eindhoven en de omgeving. Maar de reactie was helder: geen optie."

Dat de kroegbazen op Stratumseind vervolgens een statement wilden maken, kan Bakker goed begrijpen. "Wij staan daar als KHN achter. En volgens mij is het doel ook bereikt. We hebben laten zien dat iedereen op een stoel zat, anderhalve meter afstand hield en er niet te uitbundig werd gejuicht. Het was een mooi feestje."

"Of er sancties zullen volgen... Ik zou dat mosterd na de maaltijd vinden."

Toch is het nog even de vraag of de gemeente daar ook zo over denkt. "We weten dat er handhavers rondliepen die hebben genoteerd welke kroegen de wedstrijd op groot scherm lieten zien. Maar of er sancties zullen volgen... Ik zou dat mosterd na de maaltijd vinden. We hebben later deze week een gesprek met de gemeente, dus dan horen we het wel."

En als er toch straffen volgen? "Dan sluit ik nieuwe rechtszaken niet uit."

