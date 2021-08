Ongekend luxe studentenkamers met eigen vaatwasser, smart tv en airco

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Ongekende luxe in studentenkamer met eigen vaatwasser, smart tv én airco

Vergeet de aangekoekte etensresten in de gezamenlijke keuken en de schimmels in de badkamer. In de studentenkamer van nu heeft de student zijn eigen keuken en badkamer. Inclusief vaatwasser, smart tv en airco. De nieuwe studentenstudio's worden op dit moment gebouwd op het terrein van Avans in Tilburg, naast de hogeschool.

Alle studio's hebben een eigen keuken met inbouwapparatuur: koelkast, combimagnetron en dus een vaatwasser. De badkamer heeft een toilet, wasbak met twee kastjes eronder en een inloopdouche.

Omdat alle studenten een eigen voordeur hebben, hebben ze ook recht op huursubsidie. Daardoor betaal je per maand nog geen 400 euro voor je eigen appartement van 19 vierkante meter. Met vloerbedekking en gordijnen, bed, bank en tv-meubel met 43 inch smart tv. "Helemaal compleet dus”, legt aannemer Hans van der Doelen uit.

“Laten we hopen dat het luxe blijft."

Van der Doelen is 67 en draait al wat jaren mee in de bouw. Maar zo’n luxe studentenhuisvesting heeft hij ook niet eerder meegemaakt: “Laten we hopen dat het in de toekomst ook luxe blijft. Want als je bij sommige studentenhuizen ziet hoe ze met de spullen omgaan…”

Toch denkt projectontwikkelaar Danny Schlatter van Magis Vastgoed juist dat de luxe ervoor zorgt dat het netjes blijft: “Studenten zijn lui en maken er snel een rommeltje van. We maken wel eens mee dat een student na een paar jaar vertrekt en een keuken vol etensresten achterlaat. Met een vaatwasser maak je dat hopelijk minder snel mee. En die airco? Da’s pure luxe, waar studenten vast heel blij mee zijn.”

De studio's van 19 vierkante meter zijn voorval bedoeld voor Nederlandse studenten. Er is ook een grotere variant, van 26 vierkante meter. Die zijn vooral bedoeld voor internationale studenten van Tilburg University. Zij zijn vaak ouder en hebben meer te besteden.

“Er had méér gebouwd kunnen worden.”

Uiteindelijk worden er op het terrein van Avans aan de Professor Cobbenhagenlaan tweehonderd appartementen opgeleverd. De eerste 83 op 1 september, de rest hopelijk eind oktober of begin november. “Er had méér gebouwd kunnen worden”, zegt Schlatter met spijt in zijn stem. “Dat had ik graag gewild, want er is een enorme vraag naar kamers voor studenten. Maar de buurt was bang voor te veel drukte.”

