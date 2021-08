Sjoerd Marijne wordt na olympische stunt hoofdcoach van HC Tilburg

Sjoerd Marijne tijdens de wedstrijd tegen favoriet Australië. Foto: ANP vergroot

Sjoerd Marijne wordt de nieuwe hoofdcoach van het mannenteam van HC Tilburg. De trainer uit Rosmalen zorgde tijdens de Olympische Spelen in Tokio voor een daverende stunt door vierde te worden met de Indiase hockeysters. Hij tekent een contract voor drie jaar in Tilburg en wordt er de opvolger van Jeroen Delmee.

De presentatie van de nieuwe trainer van de Tilburgse hockeyers liet even op zich wachten. Marijne gaat zijn trainerschap combineren met de functie van technisch directeur. Delmee vertrok uit Tilburg, omdat hij de nieuwe bondscoach van het Nederlandse herenelftal wordt.

Marijne sluit op zijn beurt zijn periode als bondscoach af. De afgelopen 4,5 jaar gaf hij leiding aan het Indiase dameselftal. Het vrouwenhockey in India stelde weinig voor. Toch wist zijn team als vierde te eindigen tijdens de Spelen terwijl ze als tiende geklasseerd waren voor aanvang van het toernooi.

Al lang rond

Het contract tussen Marijne en HC Tilburg werd al in april getekend, maar beide partijen besloten de overeenkomst nog even stil te houden vanwege zijn klus met de Indiase hockeysters. "Dat avontuur en die inspanning verdienden een bekroning in Tokio. Een eerdere bekendmaking zou dat traject hebben kunnen verstoren", laat de club weten.

Achter de schermen was de coach uit Rosmalen al actief bij HC Tilburg. Zo werd het team versterkt met de Argentijnse internationals Maico Casella en strafcornerspecialist José Tolini. Beide hockeyers waren ook actief voor hun land tijdens de Spelen. Alleen de overstap van Marijne zelf werd bewust nog even stil gehouden.

Weer thuis

Voor Marijne was de keuze voor Tilburg eigenlijk niet moeilijk: "De club staat er goed voor en heeft een stevige ambitie. In de gesprekken met Tilburg ben ik enthousiast geworden van het ondernemende klimaat en de daadkracht. Jeroen heeft een prachtige basis neergezet om op voort te borduren."

De nieuwe coach verheugt zich erop om vanuit de thuissituatie met het gezin in Nederland weer aan de gang te gaan bij Tilburg. De afgelopen jaren zag hij zijn vrouw en kinderen weinig vanwege zijn klus in India.

De coronacrisis maakte dat alleen maar erger waardoor hij zijn familie tot soms wel drie maanden moest missen. Eerder gaf Marijne al aan een boek te gaan schrijven over zijn avontuur in India dat van hem een ster maakte in dat land.

Promotie

Marijne hockeyde zelf jarenlang in Den Bosch. In 2004 was hij verantwoordelijk voor de promotie van HC Tilburg naar de hoofdklasse en bleef hij de club aan de Oude Warande nog drie jaar trouw. De Rosmalenaar vervolgde zijn loopbaan bij Amsterdam en Oranje-Zwart in Eindhoven voordat hij bondscoach van de Nederlandse hockeyvrouwen werd.

Komende vrijdag staat Sjoerd Marijne voor het eerst voor de groep bij HC Tilburg. De hockeycompetitie voor zijn team begint op zondag 12 september, uit bij Klein Zwitserland.

