Illegale prostitutie in 46 sekshuizen en 7 hotels bij controles in Tilburg

In 46 huizen en zeven hotels in Tilburg is het afgelopen half jaar illegale prostitutie vastgesteld. Daarbij moet niet meteen gedacht worden aan uitbuiting en mensenhandel. Toch gaat het wel om serieuze overtredingen, zoals onveilige werkomstandigheden, maar ook verboden wapenbezit kwam voor. Bij 10 tot 15 procent van de gevallen hadden controleurs ernstige zorgen dat er meer speelde op de achtergrond.

Een aantal overtredingen die werden vastgesteld:

Negen huizen werden uitsluitend als sekshuis gebruikt.

Vier keer waren de werkomstandigheden van de sekswerker onveilig en onhygiënisch.

Drie keer was er sprake van verboden wapenbezit.

Er werd 41.000 euro aan dwangsommen geïnd en negen keer werd er een huurcontract beëindigd.

Beter zicht

De gemeente is samen met de politie, GGD en hulpverleningsorganisatie Sterk Huis intensiever gaan controleren om beter zicht op het sekswerk in de stad te krijgen. Er waren namelijk signalen dat er veel mis was, maar hoeveel precies was onduidelijk.

Dat er 46 sekshuizen zijn waar sprake is van illegale prostitutie vindt Maaike Krielaart van Sterk Huis een 'fors aantal'. Alleen vindt ze het net als de gemeente lastig om te zeggen hoe groot het probleem nou echt is. Het is namelijk voor het eerst dat er zo specifiek cijfers worden bijgehouden en controles worden uitgevoerd in Tilburg.

Bij de illegale prostitutie die werd geconstateerd, moet niet meteen gedacht worden aan uitbuiting en mensenhandel. "Wij kijken heel zwartwit naar het beroep van sekswerker en of er aan alle voorwaarden wordt voldaan die daarbij horen", legt een woordvoerster uit. "Maar laat helder zijn dat iedere overtreding er eentje te veel is."

'Gesprek aangaan'

Zowel de gemeente als Sterk Huis beseffen dat de kans reëel is dat er op de achtergrond meer speelt. "Daarom is het ook zo belangrijk dat er hulpverleners of (ex-)sekswerkers meegaan tijdens zo'n controle. Zij kunnen het gesprek aangaan met de prostituee", vertelt Krielaart.

Ook met de huis- en pandeigenaren wordt apart gesproken over de overtredingen en de relatie met de sekswerker. Daarbij maken de gemeente en Sterk Huis zich niet de illusie dat ze meteen alles boven tafel krijgen. "Zo'n sekswerker schrikt waarschijnlijk enorm als hij of zij gecontroleerd wordt en misschien ook de pooier erbij aanwezig is", legt Krielaart uit.

Ze hoopt dat de controles een signaal afgeven en voor meer inzicht in de problematiek zorgen. "Een (ex-)sekswerker kan in een gesprek met een prostituee beter aanvoelen of het wel klopt. Bovendien bieden wij sekswerkers de mogelijkheid om later veilig in conctact te komen met hulpverleners."

Dat dit niet overbodig is blijkt wel uit de eerste inventarisatie onder de hulpverleners en (ex-)sekswerkers die meegingen met de controles. "Bij 10 tot 15 procent van de huisbezoeken hadden ze ernstige zorgen dat er meer speelde op de achtergrond." Ze hoopt dan ook dat Sterk Huis samen met de gemeente en politie deze sekswerkers alsnog kan helpen.

'Grootstedelijke problemen'

Met de actiedagen en controles wordt voor de gemeente in ieder geval duidelijker hoe groot de problemen zijn. "Dit is een nulmeting, we zijn de zevende stad van Nederland en daarbij horen ook grootstedelijke problemen", zegt de woordvoerster stellig. "We hadden signalen dat er wat speelde en dat beeld wordt nu bevestigd."

Volgens de gemeente is het daarom ook van groot belang dat er regelmatig opnieuw gecontroleerd wordt. Ze hoopt aan het eind van het jaar een beter inzicht in de problematiek te hebben.

Op de website van de gemeente staat een totaaloverzicht van de controles.

