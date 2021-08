Coronanieuws - 'GGD West-Brabant gaat vaccineren op scholen'

7.25

De productie van de Nederlandse industrie lag in juni net als een maand eerder op het hoogste niveau ooit. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is daardoor het productieverlies als gevolg van de coronacrisis ruimschoots goedgemaakt. De gemiddelde dagproductie van de industrie was in juni 17,9 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. In mei was ook al sprake van forse groei. Toen ging het om een plus van 16,4 procent. Ten opzichte van juni 2019 bedroeg de groei in juni ruim 7 procent.