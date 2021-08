Politiegeweld in Wit-Rusland? 'Nou, in Eindhoven kunnen ze er ook wat van'

Dimitri Balaba bekijkt de beelden uit Eindhoven. Dimitri Balaba bekijkt de beelden uit Eindhoven. Volgende Vorige vergroot 1/2 Dimitri Balaba bekijkt de beelden uit Eindhoven.

De beruchte Wit-Russische oproerpolitie OMOH vergelijkt het keiharde optreden tegen demonstranten in haar land met politiegeweld in Eindhoven. Op de staatstelevisie in de laatste Europese dictatuur worden beelden getoond van de urenlange veldslag tussen de politie en demonstranten tijdens de avondklokrellen op 24 januari. Te zien is onder meer hoe een demonstrante met een waterkanon omver werd gespoten. De boodschap is duidelijk: "Daar doen ze het ook zo."

Het beeld zoomt verder in. De vrouw loopt ontdaan en verontwaardigd weg. Haar hoofd zit onder het bloed. Kijk, zo gaat dat in het buitenland ook, wordt in Minsk geredeneerd.

Vervalste verkiezingen

Precies een jaar geleden braken in de Wit-Russische hoofdstad ernstige rellen uit nadat president en dictator Alexander Loekasjenko zichzelf tot winnaar uitriep van verkiezingen die volgens de oppositie vervalst waren. Tienduizenden mensen gingen de straat op om te protesteren.

Het geweld dat volgde was ongekend. Mensen werden zonder aanleiding op straat in elkaar geslagen of in een politiebusje gesleurd. Op politiebureaus en in de gevangenis werden en worden mensen die zijn opgepakt vaak gemarteld.

Ook gebruikte de oproerpolitie flashgranaten om demonstranten uit elkaar te drijven. Voorbijrijdende automobilisten werden uit hun auto gesleurd en in elkaar geslagen. De protesten hielden, net als het politiegeweld, wekenlang aan. De beelden van het brute politieoptreden gingen heel de wereld rond.

Een jaar later

Omdat het geweld een jaar geleden uitbrak, vond de Wit-Russische staatstelevisie het tijd om met kolonel Dimitri Balaba van de oproerpolitie OMOH terug te blikken op de gebeurtenissen.

Op de vraag of er niet buitensporig veel geweld is gebruikt, antwoordt de commandant rustig: "Laten we eerlijk zijn en naar politieoptreden in het buitenland kijken." Daarna worden er beelden getoond van politieoptredens in Frankrijk, Polen, de Verenigde Staten en... Eindhoven. Vervolgens noemt Balaba de beelden uit Eindhoven 'verschrikkelijk'.

Verschillen

Over de verschillen tussen het politieoptreden in Minsk en Eindhoven wordt in het televisie interview niets gezegd. Zo greep de politie in Eindhoven pas in nadat de demonstranten geweld begonnen te gebruiken en vernielingen aanrichtten. In Minsk liep je al het risico klappen te krijgen als je gewoon op straat liep en waren de demonstraties verboden. Ook worden demonstranten in Nederland niet gemarteld op het politiebureau of in de gevangenis.

Eindhoven heeft een bijzondere relatie met Wit-Rusland. In het verleden was er een officiële stedenband tussen Eindhoven en Minsk, met veel uitwisselingen. Ook heeft Eindhoven een gedenkplek voor tegenstanders van dictator Loekasjenko, die spoorloos zijn verdwenen.

'Geen mening'

De politie in Eindhoven wil niet ingaan op de vergelijking: "Wij hebben geen mening over de vergelijking die deze meneer hier maakt en het feit dat hij beelden uit Eindhoven laat zien. "Wij kunnen geen oordeel vellen over wat deze meneer hier beweert, omdat wij de kwestie niet inhoudelijk kunnen beoordelen. Wij laten ons hier inhoudelijk dus niet over uit."

