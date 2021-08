Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Boer Henk droomt ervan dat hij ooit tussen de lupinevelden kan fietsen

Boer Henk Kerkers uit Deurne teelt in zijn moestuin zo'n 100 bijzondere groenten. Zijn groenten hebben exotische namen en zijn in de supermarkt meestal niet te krijgen: van de lauki (fleskalebas) uit India, borlottibonen tot de Purple Haze wortel. Ze groeien allemaal welig op de grond achter het huis van Henk. Maar één gewas is volgens boer Henk 'het nieuwe goud van de Peel': lupine.

Want lupine is een geweldig gewas, vindt Henk Kerkers. En zijn collega's zouden het meer kunnen gaan telen. De boon zit vol met proteïne en is een prima vleesvervanger. "Mijn droom is dat over tien jaar een heleboel boeren in de Peel lupine als akkerbouwgewas hebben. Er zit 35 tot 40 gram proteïne in. We zouden dan een lokale bron van proteïne hebben en niet van een boot die in Rotterdam aankomt."

Volgens Henk kan het gewas soja makkelijk vervangen. "Het heeft dezelfde kwaliteiten. En lupine maakt de bodem vruchtbaarder. Er zitten zogeheten stikstofknolletjes aan de plant die samen met bacteriën stikstof uit de lucht halen en de bodem vruchtbaarder maken. We hebben dan geen kunstmest meer nodig." Ook trekken de bloemen van lupine veel bijen aan.

"Als ik hier rondfiets, zie ik een beperkt aantal gewassen"

Nederlandse boeren zouden zoveel meer kunnen met hun groenteteelt, denkt Kerkers. "Als ik hier door de Peel fiets, dan zie ik vaak een beperkt aantal gewassen."

Kerkers begon in 2014 met zijn moestuin om uit te proberen welke groenten goed kunnen groeien in Brabantse grond. Sommige groenten, zoals de lauki uit India, lukken prima. Maar andere groenten, zoals een fraai knolletje uit Peru, laten zich hier voorlopig nog niet telen.

Boer Henk geeft toe dat er vool veel groenten die hij teelt een heel beperkt publiek is. Hij levert nu groenten aan restaurants in de regio. Hij teelt veel op verzoek van de koks. "Dan hebben ze in Frankrijk iets gezien en dan vragen ze aan mij om dat hier eens te proberen."

"De zaden heb ik in India gekocht"

Henk Kerkers is tien jaar wethouder geweest in Deurne en besloot zijn nette pak in te ruilen voor een paar boerenklompen. "De moestuin was altijd al een hobby. Ik ben opgegroeid op een boerderij en moest mijn moeder vaak helpen. Dat vond ik leuk."

Maar veel van de groenten die hij teelt, had zijn moeder nog niet. Zoals de grote trots van Henk, de lauki, een grote kalebasachtige groente. "Ik heb de zaden in India gekocht en hij bleek hier gewoon te kunnen groeien" Ook levert Henk kruiden en eetbare bloemen aan chefkoks. "Niet alleen voor de smaak, maar ook om een bord heel mooi op te maken bijvoorbeeld."

"Fietsen tussen de mooie lupinebloemen"

Sommige groenten zullen altijd een kleine doelgroep houden, maar Henk hoopt dat uit zijn kleurrijke proeftuin de lupine de Brabantse akkers gaat veroveren. "Ik hoop dat het landschap op de Peel dan ook wat gevarieerder wordt. En dat je eind juni tussen de mooie lupinevelden kunt fietsen."

