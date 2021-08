Kapelaan Kerckhofs binnen twee maanden weg uit Vught

Quinten Kerckhofs tijdens de priesterwijding, eerder dit jaar in Den Bosch (foto: YouTube). vergroot

Quinten Kerckhofs is nog geen twee maanden na zijn benoeming als kapelaan vertrokken uit de parochie H. Edith Stein in Vught. Er was een verschil van inzicht tussen hem en pastoor Martien Mesch. De 27-jarige Kerckhofs werd in mei door bisschop Gerard de Korte gewijd tot priester, als jongste van ons land.

Zijn vertrek werd afgelopen weekend tijdens een mis toegelicht door pastoor Mesch. Volgens hem liepen hun visies over onder meer de communie te ver uiteen. Gesprekken met de leiding van het bisdom om uit de impasse te komen, zijn er wel geweest, maar de kapelaan en de pastoor kwamen niet op één lijn.

"Zijn intenties waren zeker goed, maar moeilijk in te passen", aldus Mesch. Hij sloot zijn uitleg af door Kerckhofs veel geluk toe te wensen. Van ontslag of wegsturen is geen sprake, zo laat het bisdom desgevraagd weten.

Functie elders

Kerckhofs volgde zijn priesteropleiding aan het Sint Janscentrum in Den Bosch. Tijdens deze periode liep hij stage in de Eindhovense Sint Jorisparochie. Vorig jaar november werd hij tot diaken gewijd. In die functie kan hij een priester bijstaan of vervangen. Het bisdom gaat nu op zoek naar een andere werkplek voor de Belg.

Door het plotselinge afscheid van de Belgische kapelaan kon de mis van afgelopen zaterdag in de Nicolaaskerk in Helvoirt niet doorgaan. Voorlopig zullen die niet worden hervat.

